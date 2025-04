Uomini e Donne, prima foto di Giuseppe e Rosanna fuori dal dating show: "Lui dice a tutti che erano in tv"

News VIP

Le Anticipazioni di Uomini e Donne hanno svelato che Giuseppe e Rosanna hanno lasciato insieme la trasmissione. Della coppia è iniziato a circolare un primo scatto post uscita dal programma...con tanto di retroscena!

A sorpresa, Giuseppe e Rosanna, una delle coppie che si è recentemente formata nel parterre di Uomini e Donne, ha deciso di lasciare il dating show e vivere al di fuori dello studio di Canale 5 il proprio amore. I due sono anche stati paparazzati insieme, nel primo scatto di coppia e non sono mancate alcune polemiche per le dichiarazioni dell'oramai ex cavaliere del trono over...

Uomini e Donne, Giuseppe e Rosanna lasciano il programma: spunta la prima foto di coppia...e un imbarazzante retroscena

Secondo quanto svelato da LolloMagazine.it, Giuseppe e Rosanna sono già stati avvistati insieme fuori dal programma di Uomini e Donne: la coppia, nata nel trono over del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, ha comunicato nell'ultima registrazione di essere pronta a compiere un passo importante e iniziare a viversi lontano dallo studio e dalle telecamere. L'annuncio ha colto molti fan della trasmissione di sorpresa, dato che Rosanna sembrava molto cauta nella frequentazione con Giuseppe, mentre il cavaliere si era lanciato con passione nella loro storia, arrivando a darle l'esclusiva dopo appena un'uscita.

I due hanno però deciso di lasciare il programma insieme e sono stati paparazzati insieme nei pressi del Colosseo. A far storcere il naso è stata poi un retroscena riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla coppia e in particolare su alcune dichiarazioni dell'ex cavaliere. Stando a ciò che è stato rivelato da una segnalazione anonima, pubblicata dal giornalista e blogger nelle sue stories di Instagram, Giuseppe si è vantato tutto il tempo di essere stato nel parterre di Uomini e Donne:

"Lui diceva alla tipa del ristorante che erano di Uomini e Donne. Che patetico. Aiuto"

Non si tratterebbe certo della prima coppia che prova a sfruttare la popolarità data dal programma per tornaconto personale, che si tratti anche qui - come ha sottolineato Pugnaloni - di un nuovo caso di "coppia a suon di scrocco?". Non ci resta che attendere come procederà la loro relazione per scoprirlo.

Uomini e Donne Anticipazioni: 4 coppie del trono over lasciano il programma!

Le Anticipazioni sul trono over di Uomini e Donne svelano che oltre a Giuseppe e Rosanna, anche altre coppie avrebbero deciso di lasciare la trasmissione. Si tratterebbe però di personaggi non noti al pubblico del dating show, poiché non erano presenti al centro studio nelle ultime registrazioni. Come vi abbiamo anticipato, a destare scalpore è stata soprattutto l'uscita di Giuseppe e Rosanna, che ha provocato una reazione molto forte in Sabrina Zago.

La dama ha trascorso gran parte degli scorsi mesi a liberarsi del sentimento per Giuseppe, che l'aveva corteggiata e poi illusa con un tira e molla che si era concluso con un tentativo di "no contact" totale della dama. Sabrina, infatti, aveva deciso di bloccare il cavaliere su ogni social, per poi pentirsene, dopo che Giuseppe aveva iniziato a corteggiare nuove dame. Nonostante il cavaliere avesse più volte sottolineato di non essere interessato alla dama, quest'ultima non riusciva a lasciar andare del tutto i sentimenti che diceva di provare per lui. Solo nelle ultime puntate, Sabrina ha iniziato a frequentare altri cavalieri, senza la continua intromissione di Giuseppe nelle sue dinamiche.

Tuttavia, stando a ciò che rivelano le Anticipazioni della puntata registrata ieri, domenica 27 aprile, sembra che a sentire che Giuseppe e Rosanna avevano deciso di uscire insieme dal programma, Sabrina sia scoppiata a piangere. Questo comportamento potrebbe dipendere non tanto dai sentimenti della dama per l'ex cavaliere, quanto da un senso di tristezza nel vedere altre coppie lasciare felici il programma.

