Uomini e Donne Anticipazioni: petali rossi per quattro coppie del Trono Over, Gianmarco nei guai

Scopriamo insieme cosa è successo nelle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Le Anticipazioni ci rivelano che quattro coppie del Trono Over lasceranno il programma, mentre Gianmarco bacia entrambe le sue corteggiatrici.

Si sono tenute ieri, domenica 27 aprile 2025, le nuove registrazioni di Uomini e Donne, ma cosa è successo in studio? Scopriamo insieme le Anticipazioni dettagliate sul trono di Gianmarco Steri, e sui protagonisti del trono over del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, una corteggiatrice di Gianmarco se ne va

Grazie alle Anticipazioni diffuse da Gemma Palagi e Lorenzo Pugnaloni scopriamo cosa è successo nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, che si sono tenute domenica 27 aprile 2025. La segnalazione sull’abbandono del trono di Gianmarco Steri si è rivelata infondata, dato che il tronista romano era presente in studio e ha fatto anche un’esterna con entrambe le sue corteggiatrici, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. Dopo l’ultima puntata, Gianmarco e Nadia hanno discusso in camerino e, dopo aver chiarito, si sono baciati. Steri poi è uscito in esterna anche con Cristina e anche tra loro è scattato un bacio.

In studio è scoppiata una discussione molto accesa tra il tronista e Cristina, che ha accusato il romano di non essere mai realmente presente con lei mentre sono fuori in esterna. Secondo la corteggiatrice, infatti, Gianmarco è sempre distante come se stesse pensando ad altro ovvero a Nadia. Cristina, a fine discussione, gli lancia in faccia il cartellino e se ne va dallo studio ma Gianmarco non le corre dietro, preferendo rimanere in studio per ballare con Nadia, con la quale è stato davvero molto coinvolto e vicino. Passiamo alle Anticipazioni sul trono over.

Uomini e Donne, si formano quattro nuove coppie

Nel corso dell’ultima registrazione di Uomini e Donne si sono formate ben quattro coppie ufficiali del trono over, ma procediamo con ordine e scopriamo le Anticipazioni sul dating show di Maria De Filippi. Si parte con Giuseppe e Rosanna che ormai si frequentano da tante settimane. Mentre il cavaliere ha chiarito sin da subito di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine per le dama, la bella siciliana ha preso tempo ma sembra che ormai la relazione sia troppo avanti per non viverla lontano dagli studio. Giuseppe e Rosanna, infatti, hanno deciso di lasciare la trasmissione per vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Poi spazio ad altre tre coppie del trono over che, tuttavia, non sono molto conosciute perché sono state pochissimo al centro dello studio in queste ultime settimane: petali rossi per tutti.

Passiamo poi a Gloria Nicoletti e Guido, che si è molto sbilanciato nei confronti della dama ammettendo di essersi innamorato di lei. La dama, tuttavia, preferisce ragionarci ancora su e continuare a conoscerlo, dunque non vuole lasciare con lui il programma in modo prematuro. Mentre Sabrina Zago è scoppiata in lacrime sconsolata dopo l’uscita di Giuseppe e le dichiarazioni di Guido per un’altra donna, Giovanni Siciliano non si è presentato in puntata dopo le segnalazioni sul suo conto. Gemma Galgani, invece, è uscita con Arcangelo e tra loro è scoppiata la passione con diversi baci, ma lui è deciso a conoscere anche Sabrina e non vuole dare l’esclusiva alla dama torinese. Alessio Pilli Stella, invece, ha portato delle segnalazioni sul conto di Valentina accusandola di essere nel programma per fare pubblicità al suo brand. Dopo una brutta discussione, Alessio e Valentina hanno conosciuto due nuovi pretendenti dato che è chiaro che tra loro sia finita.

