Uomini e Donne, pioggia di segnalazioni su Cristina Ferrara: la corteggiatrice di Gianmarco Steri è fidanzata?

Una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Cristina Ferrara, sarebbe fidanzata? Su di lei sono piovute diverse segnalazioni! Vediamo insieme cosa sappiamo!

Cristina Ferrara è una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne e, fin dall'inizio della sua prima apparizione nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha scatenato non poche polemiche. Di recente, su di lei sono piovute numerose segnalazioni: diversi rumors riportano che Cristina sarebbe già fidanzata e con un noto calciatore del Barcellona!

Uomini e Donne, Cristina Ferrara sarebbe già fidanzata: pioggia di segnalazioni sulla corteggiatrice di Gianmarco Steri

Il trono classico di Gianmarco non sta entusiasmando il pubblico come ci si aspettava e molti fan di Uomini e Donne incolperebbero le corteggiatrici scelte dal tronista romano di questo flop. Se da un lato Francesca Polizzi sembra aver conquistato, con la sua dolcezza e la sua cultura, il pubblico (e anche Gianmarco, dato il bacio che si sono scambiati), e Nadia Di Diodato ha dimostrato di non aver paura di dire al tronista cosa pensa di lui e del suo atteggiamento "ormonale" quando è in presenza di Cristina Ferrara, quest'ultima ha attirato diversi dubbi.

In primis per il comportamento che aveva inizialmente adottato nei confronti di Gianmarco, decidendo di tenerlo a distanza e di mostrarsi distaccata, per proteggersi (a detta sua) o per stuzzicarne la curiosità e adottare un copione già visto (secondo i fan più critici). Ma su Cristina i dubbi sono nati anche a causa della sua amicizia con un ex volto di Uomini e Donne, l'ex corteggiatrice Rama Lila Giustini, che scese per Jonas Berami nel 2014 e fece parlare di sé per essere stata lei a essere corteggiata dal tronista.

Di recente, dopo le ultime registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne, si sono diffuse diverse segnalazioni su Cristina Ferrara e sul suo presunto fidanzato. A rivelare di questi rumors è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, che nei direct ha ricevuto foto e segnalazioni su Cristina e un misterioso giocatore del Barcellona con cui la corteggiatrice avrebbe ancora una storia d'amore. Nel messaggio ricevuto dall'influencer si legge che: "Cristina, la corteggiatrice di Gianmarco, ha un flirt in corso con un calciatore spagnolo. Non è solo una questione di follow: si sentono, si scrivono e c'è del tenero". Tale giocatore corrisponderebbe, secondo quanto rivelato da Marzano, a Eric Garcìa Martret.

Uomini e Donne Anticipazioni, ultimatum di Gianmarco a Cristina: "O inizi a comportarti da corteggiatrice o finisce qua"

Le ultime Anticipazioni su Uomini e Donne fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi rivelano che nel trono classico Gianmarco Steri sarà ancora ai ferri corti con Cristina Ferrara. Il tronista, infatti, dopo una lite con la corteggiatrice, avrebbe deciso di seguirla in camerino, dandole un ultimatum: Cristina doveva iniziare a comportarsi da corteggiatrice, altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso la sua presenza nel programma. Per tutta risposta, sembra che Cristina abbia deciso di mantenere il silenzio e abbia preferito prendere il cellulare, provocando così la reazione infastidita di Steri.

In studio la lite tra i due sarebbe proseguita, nonostante inizialmente Gianmarco le abbia chiesto scusa per i suoi modi bruschi. Il tronista ha ribadito di avere un certo interesse per lei, ma al tempo stesso avverte di non essere corrisposto dalla corteggiatrice e desidera maggiori prove del suo desiderio di conoscerlo. Mentre con Cristina la situazione sembra essere in una fase di stallo, con Francesca e Nadia non è così: la prima ha affermato di aver compreso il comportamento di Gianmarco ma non gli ha risparmiato qualche critica, mentre con Nadia il tronista ammette di sentirla ancora molto distante dal punto di vista fisico e che vorrebber che si sciogliesse di più con lui.

