Uomini e Donne Anticipazioni, ex cavaliere torna in studio, Gianmarco ai ferri corti con Cristina

Le Anticipazioni dell'ultima registrazione di Uomini e Donne ci svelano che ci sarà il ritorno di un ex cavaliere in studio per quanto riguarda il trono over, mentre Gianmarco Steri non sembra trovare pace con Cristina Ferrara! Vediamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate del dating show!

Ieri sera, lunedì 24 marzo, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Le registrazioni di ieri erano particolarmente attese dai fan, che desideravano conoscere cosa era successo durante il trono classico di Gianmarco Steri. Per quanto riguarda il parterre over, abbiamo il ritorno di un ex cavaliere, su cui però già spuntano delle segnalazioni, e una lite tra Tina Cipollari, Gianni Sperti e Damiano, ex cavaliere di Morena Farfante e Gloria Nicoletti.

Uomini e Donne Anticipazioni: il ritorno di un ex cavaliere, lite in studio tra gli opinionisti e Damiano

Stando alle Anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi, nelle prossime puntate di Uomini e Donne vedremo il ritorno di un ex cavaliere: stiamo parlando di Vincenzo La Scala, che aveva lasciato il programma con Ilaria Volta. Il cavaliere è tornato per corteggiare Agnese, che ha accettato il suo numero, ma svela che Vincenzo le aveva scritto sui social per anticiparle il suo ritorno. Al centro studio è scoppiata una lite tra Damiano, il cavaliere che ha frequentato prima Morena Farfante e poi Gloria Nicoletti, e Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Il cavaliere ha abbandonato lo studio dopo i ripetuti attacchi degli opinionisti e anche perché entrambe le dame lo hanno sbugiardato, rivelando di una sua vita sociale non molto chiara e fatta di serate in discoteca e molto altro! Per Damiano era anche scesa una nuova dama, Flavia, con cui il cavaliere aveva già fatto un'uscita, ma anche qui il cavaliere è stato attaccato da tutti in studio.

Luana, ex fiamma di Alessio Pili Stelle, è uscita con Giovanni - che subito si dichiara preso da lei - e con Gabriele, con cui però chiude subito. Al centro studio si siedono Giuseppe e Rosanna, ma anche Sabrina che sta frequentando Emanuele e ovviamente viene attaccata dall'ex Giuseppe, che si lamenta "in sostanza di alcuni loro atteggiamenti in studio". Giuseppe avrebbe voluto baciare Rosanna, ma tra loro non è successo nulla. Anche Sabrina chiude con Emanuele, non mancando di lanciare qualche frecciatina a Giuseppe. Gemma Galgani è uscita in esterna con Luciano, nuovo cavaliere, e si trova a subire le solite angherie di Tina Cipollari, che le ricorda che anche questa conoscenza finirà alla stessa maniera di sempre: con un bel due di picche!

Uomini e Donne Anticipazioni: Gianmarco Steri ai ferri corti con Cristina Ferrara

Spazio anche al trono classico di Gianmarco Steri: il tronista ha seguito Cristina Ferrara, che era uscita dopo l'ultima puntata in lacrime, per chiarire, ma tra i due c'è sempre più gelo. Gianmarco le dà un ultimatum: "O cambi atteggiamento e fai la corteggiatrice, senza che tutto ti sia dovuto, o lasciamo perdere". Come riporta Gemma Palagi, in camerino Cristina ha ignorato Gianmarco guardando il cellulare e provocando il fastidio del tronista. Lui le ha rivelato di avere un forte interesse per lei, ma non pensa che questo sentimento sia ricambiato e che anzi Cristina lo trovi interessante solo per il suo ruolo di tronista.

In studio Cristina è presente e la lite con il tronista prosegue. Anche se Gianmarco riconosce di essere stato scontroso con lei, vedendo che durante il confronto la corteggiatrice non lo guarda neppure in viso, si infastidisce nuovamente. Francesca e Gianmarco sono stati molto vicini, ma la corteggiatrice non perde occasione per dirgli che non ha apprezzato il suo comportamento. Tuttavia, Gianmarco si dice felice che lei abbia avuto una "reazione di pancia" finalmente. Ballano insieme più di una volta.

In esterna Gianmarco ha portato Nadia: lei si fa trovare in vestaglia, lo invita a mettersi comodo e gli fa una sorpresa. La corteggiatrice è riuscita a fargli avere il video dei saluti di un calciatore della Lazio, squadra di cui lui è tifoso. Tuttavia, Gianmarco la vede distante dal punto di vista fisico e vorrebbe che si sciogliesse con lui. Secondo le talpe all'interno dello studio, Gianmarco avrebbe molto interesse per Cristina, ma lei non sarebbe altrettanto interessata.

