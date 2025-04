Uomini e Donne, Pierpaolo Siano disposto a tornare nel dating show: "Ma questa volta..."

News VIP

L'ex corteggiatore di Ida Platano, Pierpaolo Siano si è detto disposto a tornare nel dating show, ma in quale veste? Ecco cosa ha rivelato!

Pierpaolo Siano è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Uomini e Donne, in veste di corteggiatore di Ida Platano. Lo spasimante salernitano ha però deciso di abbandonare il percorso nel dating show di Canale 5 a causa della mancanza di interesse della tronista nei suoi confronti. Tuttavia, in una recente intervista, non ha nascosto il suo interesse a tornare nel parterre maschile del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Pierpaolo Siano svela di essere pronto a tornare nel dating show

Pur essendosi autoeliminato dal dating show, perché riteneva che Ida Platano nutrisse più interesse per Mario Cusitore, nonostante le numerose segnalazioni su di lui, Pierpaolo Siano non ha nascosto il suo interesse a tornare nel dating show. Intervistato da L'Architetto, infatti, l'ex cavaliere ha ammesso che gli piacerebbe rifare il percorso nel programma tv dei di Maria De Filippi. Ma in quale veste?

Siano ha svelato che vorrebbe tornare come cavaliere del trono over, anche perché ha adocchiato già qualche dama per lui interessante: "Mi piacciono un paio di dame presenti, ma dovrei conoscerle per capire meglio". L'ex corteggiatore ha speso parole di stima per Sabrina Zago e la sua turbolenta frequentazione con Giuseppe, mentre ha dichiarato che secondo lui Morena Farfante non ha ancora ben presente che tipo di uomo potrebbe piacerle e che forse non è davvero interessata all'amore.

Uomini e Donne, presto anche il ritorno di Ida Platano?

Il percorso di Ida Platano come tronista si era concluso con una grande delusione per l'ex dama, a causa dello scoppio del b&b-gate, che aveva visto protagonista il suo corteggiatore Mario Cusitore. Quest'ultimo aveva frequentato, all'insaputa di tutti, una donna e con lei aveva trascorso una notte in un b&b. Dopo aver negato diverse volte la veridicità delle segnalazioni, alla fine, il corteggiatore aveva ammesso la verità ed era stato duramente cacciato dalla tronista. Delusa, Ida si era vista costretta a chiudere il suo percorso senza trovare l'amore, anche perché Pierpaolo Siano aveva deciso di autoeliminarsi, poiché era evidente che la tronista non avesse alcun interesse per lui.

Negli scorsi mesi, molti fan avevano chiesto all'ex dama se fosse disposta a tornare a Uomini e Donne, ma Ida Platano aveva sempre smentito i rumors su un suo ritorno. Lo scorso autunno aveva intrapreso una frequentazione con una persona lontano dal mondo dello spettacolo, ma la conoscenza si era interrotta poco dopo.

Tuttavia, la dama di recente ha postato il messaggio di una follower sui social che le chiedeva se l'avrebbero rivista presto a Uomini e Donne. "Ti rivedremo a Uomini e Donne? Ti prego dimmi di sì" le ha chiesto una fan, rispondendo a una storia dell'ex dama. Ida Platano ha ricondiviso proprio questo messaggio e per i fan si è trattato di un'anticipazione di un annuncio del suo ritorno ufficiale nel programma di Maria De Filippi.

