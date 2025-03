Uomini e Donne, Ida Platano pronta a tornare nel trono over: ecco cosa ha pubblicato sui social l'ex dama

News VIP

L'ex storica dama di Uomini e Donne, Ida Platano, ha pubblicato un messaggio sui social che sembra rivelare il suo ritorno nel trono over del dating show. Ecco cosa ha postato!

Ida Platano, storica ex dama del trono over di Uomini e Donne, è pronta a tornare nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Dopo aver spesso smentito alcune voci di un suo ritorno nel programma tv, di recente, Ida Platano ha pubblicato qualcosa sui social che non è passato inosservato ai fan.

Uomini e Donne, Ida Platano torna nel trono over: l'indizio sui social che non è sfuggito ai fan

Ida Platano è stata una delle protagoniste delle ultime edizioni di Uomini e Donne: dopo alcuni anni trascorsi nel parterre femminile del trono over del dating show, Ida Platano aveva trovato l'amore con Alessandro Vicinanza e aveva deciso di lasciare la trasmissione nell'edizione 2022/2023. Purtroppo, la loro storia sia era interrotta nell'estate 2023, tanto che a settembre dello stesso anno era stato annunciato che Ida Platano era la nuova tronista di Uomini e Donne. L'ex fidanzato era poi rientrato nella trasmissione nel trono over e aveva iniziato una relazione con Roberta Di Padua, con cui aveva poi deciso di uscire a febbraio 2024.

Il percorso di Ida Platano come tronista si era concluso con una grande delusione per l'ex dama, a causa dello scoppio del b&b-gate, che aveva visto protagonista il suo corteggiatore Mario Cusitore. Su quest'ultimo, infatti, era arrivata una segnalazione che riportava che lo speaker era stato avvistato in un b&b con una donna bionda. Sebbene in più di un'occasione Mario abbia negato, alla fine, Ida ha avuto la conferma definitiva della veridicità delle segnalazioni e quando il corteggiatore aveva ammesso la sua colpevolezza, la tronista lo aveva cacciato dallo studio, delusa e amareggiata dal suo comportamento. Rimasta senza corteggiatori, dopo che anche Pierpaolo Siano aveva deciso di interrompere il suo percorso da corteggiatore, Ida Platano aveva lasciato il programma tv a fine maggio.

Negli scorsi mesi, molti fan avevano chiesto all'ex dama se fosse disposta a tornare a Uomini e Donne, ma Ida Platano aveva sempre smentito i rumors su un suo ritorno. Lo scorso autunno aveva intrapreso una frequentazione con una persona lontano dal mondo dello spettacolo, ma la conoscenza si era interrotta poco dopo. Ora, però, un messaggio pubblicato sui social dall'ex dama ha riacceso le speranze dei fan: Ida Platano è pronta a tornare nel dating show?

Uomini e Donne, Ida Platano pronta a tornare nel programma?

Come abbiamo anticipato, Ida Platano ha sempre smentito le voci di rumors su un suo possibile ritorno a Uomini e Donne. Complice anche la storia d'amore che aveva vissuto fino agli ultimi mesi del 2024, la parrucchiera bresciana non sembrava intenzionata a scendere di nuovo in studio. Tuttavia, la fine della conoscenza degli scorsi mesi potrebbe aver cambiato le carte in tavola.

A incuriosire i fan è stato anche un messaggio postato sui social da Ida Platano e che avrebbe anticipato il suo ritorno nel dating show di Canale 5: su Instagram, infatti, Ida ha deciso di condividere una domanda che una dei suoi followers le ha rivolto in privato.

"Ti rivedremo a Uomini e Donne? Ti prego dimmi di sì" le ha chiesto una fan, rispondendo a una storia dell'ex dama. Ida Platano ha ricondiviso proprio questo messaggio e per i fan si è trattato di un'anticipazione di un annuncio del suo ritorno ufficiale nel programma di Maria De Filippi.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne