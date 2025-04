Uomini e Donne, parla Francesca Polizzi eliminata da Gianmarco: "Ho fatto un grande errore.."

News VIP

La 24enne siciliana, eliminata nel corso della registrazione di oggi di Uomini e Donne, ha scritto un lungo messaggio sui social dopo la decisione di Gianmarco Steri.

Francesca Polizzi, 24 anni, tra le corteggiatrici di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram dopo la registrazione di oggi in cui il tronista romano ha deciso di eliminarla.

Uomini e Donne, Francesca Polizzi: "Oggi ho imparato che non bisogna annullarsi per qualcun altro"

Poco fa la giovane ha voluto chiarire la sua scelta con un lungo messaggio sui social:

“Ho fatto un grande errore: mettere da parte qualcosa che mi piaceva per un’altra persona. Mi sono messa nei suoi panni e, immaginando i dubbi che poteva avere, ho scelto di accantonare i social. Era il mio modo per dire: ‘Posso farne a meno, per me la vita è altro. Se ti fa stare più sereno, sono disposta a questo’.”

Francesca ha poi riconosciuto l’importanza di non annullarsi per compiacere gli altri:

“Oggi però ho imparato che non bisogna annullarsi per qualcun altro. Ho sempre usato i social, mi ha sempre divertito creare il mio spazio creativo qui, e continuerò a farlo. Quelle accuse secondo cui lo faccia per ‘hype’ sono insulse e ridicole. Non ho più motivo di privarmi di qualcosa che mi piace dal momento che dall’altra parte non c’è interesse nella mia persona.”

Nonostante tutto, la corteggiatrice ha rinnovato la sua serenità e fierezza:

“Sono serena, so di essere stata sincera e fedele a me stessa e so quanto valgo.< Se permettete, torno alla mia vita di prima. Nessun rancore, pace e amore.”

Laureata in Lingue e Letterature Straniere, insegna inglese e cinese; originaria di Palermo, Francesca è molto seguita sui social, in particolare su TikTok, dove conta oltre 200.000 follower.

Grazie a studi svolti sia in Italia che in Cina e a diverse esperienze internazionali, ha saputo arricchire il suo bagaglio culturale. Sin dai primi incontri con il Gianmarco si è percepita una forte sintonia, suggellata da un bacio durante un’esterna. Tuttavia, dopo quell’uscita, Gianmarco ha deciso di non proporle subito un nuovo appuntamento, portandola a lasciare temporaneamente lo studio. Nonostante ciò, lui è corso a rincorrerla nel backstage, segno che l’interesse non si era affievolito. Durante la registrazione odierna di Uomini e Donne, il tronista romano ha deciso di non richiamarla perché ha capito che il suo è cambiato, dopo che inizialmente aveva considerato persino di sceglierla.

