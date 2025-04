Uomini e Donne, anticipazioni Gianmarco elimina Francesca, ammettendo che inizialmente sarebbe stata la sua scelta

News VIP

Oggi, martedì 22 aprile 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Gemma Palagi.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Francesca ha deciso di eliminarsi: la corteggiatrice non era in studio, ma Gianmarco ha spiegato che, se fosse venuta, l’avrebbe comunque eliminata. All’inizio del suo percorso, Gianmarco avrebbe scelto Francesca, ma con il tempo ha compreso le sue pretese e i suoi atteggiamenti lo hanno allontanato, spegnendo i sentimenti iniziali. Con Cristina e con Nadia, Gianmarco ha svolto due esterne separate, proponendo a entrambe di incontrare sua madre. A Nadia ha confessato che le piace il suo profilo estetico – tanto da arrivare al primo bacio –, mentre con Cristina ha parlato a lungo con la mamma, che gli ha chiesto cosa lo colpisse di lei. Gianmarco ha ammesso di apprezzarne soprattutto la leggerezza, ma non si è sentito di dirlo subito

L’incontro con Nadia ha avuto luogo per primo e si è concluso in un ballo molto intimo. Lei ha espresso il desiderio di vedersi spesso anche fuori dal programma. Gianmarco l’ha elogiata, definendole “bel naso”, e l’ha baciata, scandendo un avvicinamento più marcato. Cristina, in studio, si è mostrata infastidita dal bacio, ricordando di aver detto a Gianmarco in precedenza di non volerlo baciare fino alla fine del trono. Nadia, invece, ha nutrito qualche sospetto di ripicca, sospetto smentito da lui.

Per stemperare il clima, Gianmarco ha invitato anche Cristina a ballare. e poi, notato che Nadia lo osservava con interesse e l’ha invitata a sua volta, ottenendo un secondo momento di complicità stretta e occhi negli occhi. In studio il tronista ha ammesso di avere la sensazione di conoscere Nadia da sempre, e di sentirsi a suo agio con lei.

Sul sostegno familiare, ha precisato che sua madre ha una “preferenza”, senza rivelare di chi si tratti. Quando Maria De Filippi gli ha chiesto se ciò lo influenzasse, Gianmarco ha risposto di no, ricordando che in passato un altro genitore aveva espresso una scelta diversa senza condizionarlo.

