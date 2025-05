Uomini e Donne, ovazione social per Arcangelo: ''Meglio del trono di Gianmarco Steri''

News VIP

Sul web si scatena l'ilarità generale dopo l'ultima puntata di Uomini e Donne, e il pubblico acclama Arcangelo paragonandolo al trono di Gianmarco Steri.

Tra polemiche e colpi di scena, Arcangelo è riuscito a conquistarsi un posto in primo piano nello studio di Uomini e Donne e così, dopo l’ultima puntata del dating show di Canale 5 andata in onda, il popolo social ha ammesso di trovare il suo percorso ben più interessante di quello di Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, Arcangelo si prende tutta la scena

Sono ormai anni che il trono over appassiona il pubblico molto più che il trono classico, e il merito è tutto dei protagonisti di Uomini e Donne che se ne infischiano della loro età anagrafica, e si lanciano in discussioni animate, baci mozzafiato, sveltine in hotel e poi schiaffi e lanci di scarpe. Insomma, il trash è insito nel parterre del trono classico e il pubblico di Uomini e Donne non può che apprezzare. Nelle ultime settimane, Arcangelo ha totalmente conquistato la scena con i suoi improvvisi ripensamenti. Il cavaliere ha iniziato a conoscere Gemma Galgani che, mano a dirlo, ha immediatamente perso la testa per lui e si vedeva già all’altare. Peccato che Arcangelo, già dopo il loro primo appuntamento e i baci, ha messo un freno e ha iniziato a mostrare interesse per altre dame, in particolare Marina. Nella sua corte ha rischiato di esserci anche Sabrina Zago, non fosse che la dama bionda ha il cuore troppo spezzato per interessarsi di altri al momento.

Nel frattempo, il cavaliere ha preparato goffamente Gemma alla mazzata finale, ovvero dirle che non ha interesse per lei, e ovviamente la dama ha perso la testa e si è scatenata contro Arcangelo, accusandola di averla usata. Teoria plausibile dato che Gemma fa share e ormai tutti lo sanno, motivo per il quale contempliamo l’inutilità della sua presenza a Uomini e Donne se non per dimostrarci giorno dopo giorno di avere sempre meno dignità in nome di questo forte desiderio di innamorarsi. Ma poi di chi? Comunque Arcangelo ha portato a cena anche Cinzia e con lei ci sono stato baci e una seconda e romantica esterna, ma in studio il cavaliere ha parlato di ormone e l’ha piantata in asso scegliendo Marina.

Uomini e Donne, Arcangelo meglio di Gianmarco?

Dunque, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne su Canale 5, Arcangelo si è reso protagonista di un clamoroso colpi di scena, scaricando Gemma, baciando Cinzia e infine scegliendo Marina. La dama si è mostrata confusa, sebbene interessata al cavaliere, perché non ha capito come lui sia giunto alla conclusione che è lei la donna che gli interessa. Nel frattempo si è scatenata l’ilarità del web nella pagina ufficiale Instagram del dating show di Maria De Filippi. Tanti utenti, infatti, hanno ammesso che questo intreccio del trono over portato avanti da Arcangelo è molto più interessante dell’intero percorso di Gianmarco Steri.

Il tronista romano ha scontentato il pubblico, che ha mosso pensati critiche a Gianmarco ammettendo di averlo trovato piatto e privo di emozioni, e dichiarando che il romano deve ringraziare le sue corteggiatrici che hanno reso attraente il suo percorso, mettendoci tutte sé stesse. Insomma, alcuni hanno ipotizzato che un trono tenuto da Arcangelo sarebbe molto più interessante di qualsiasi nuova leva scelta da Maria, ma lei accetterà il consiglio e lo rivedremo in questa veste a settembre? Per il momento sembra improbabile, ma mai dire mai.

