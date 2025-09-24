TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne, ottimo esordio per la nuova stagione: gli Ascolti premiano il programma
News VIP

Uomini e Donne, ottimo esordio per la nuova stagione: gli Ascolti premiano il programma

Irene Sangermano

Come è andato l’esordio della nuova stagione di Uomini e Donne su Canale 5? I dati dello share sono ottimi e premiano il dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, ottimo esordio per la nuova stagione: gli Ascolti premiano il programma

La nuova stagione di Uomini e Donne ha debuttato su Canale 5 lunedì, 22 settembre 2025, ed è stato un grande successo. Gli ascolti, infatti, hanno ampiamente premiato il dating show di Maria De Filippi, che ad oggi si riconferma uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, esordio perfetto per la nuova stagione: i dati dello share

Dopo lunghi mesi d’attesa nel corso della pausa estiva, Uomini e Donne è tornato su Canale 5, al consueto orario, con la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi tra conferme e volti nuovi. Il pubblico ha atteso questo momento a lungo, sperando che la messa in onda fosse anticipata, e infatti in questi giorni sui social Uomini e Donne torna interno, soprattutto su X dove i commenti sono tantissimi. Ma gli ascolti hanno premiato la trasmissione? I dati sono più che positivi dal momento che la prima puntata è stata seguita da 2milioni e 499mila spettatori, con uno share pari al 25,90% mentre la seconda puntata, dedicata ad alcuni discussi protagonisti di Temptation Island, ha totalizzato il 25,1% di share con 2 milioni e 226mila spettatori.

Ancora una volta Maria sbaraglia la concorrenza dato che stravince in termini di ascolti contro La Volta Buona di Caterina Balivo ma anche contro Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 con la decima stagione dell’appassionante soap ambientata a Milano. Certo non sono mancate anche le critiche dato che nelle prime due puntate già abbiamo assistito a diversi colpi di scena, soprattutto durante la seconda puntata dedicata a Temptation Island.

Uomini e Donne, la nuova stagione premiata dal pubblico

Ottimi ascolti per la nuova stagione di Uomini e Donne, che ha debuttato su Canale 5 lunedì 22 settembre 2025, stracciano la concorrenza. Ma cosa è successo nelle prime puntate? Gemma Galgani è tornata subito al centro dello studio, dopo le frecciatine di Tina Cipollari che non demorde nei suoi confronti, per conoscere due nuovi corteggiatori. Pasquale, in particolare, ha irritato non poco Tina chiamandola “panzerottina”, mentre Maria De Filippi ha interrotto i quadretto per presentare i due nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania, che ha confessato di aver fatto anche il provino per Amici prima di essere scelta come tronista.

Nel secondo appuntamento di questa stagione con Uomini e Donne, invece, spazio ad alcuni protagonisti di Temptation Island. Valerio Ciaffaroni è tornato dalla tentatrice Ary, con le idee più confuse che mai, niente trono per Sarah Esposito nonostante un po' tutti se lo aspettavano essendo molto amata dal pubblico e avendo gestito al meglio la situazione complicata che si è creata con il suo ex fidanzato, mentre Rosario Guglielmi viene accompagnato alla porta dalla conduttrice, dopo che Lucia Ilardo rivela di aver avuto un rapporto intimo con lui pur avendo il ragazzo già accettato il trono.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Chiara Ferragni, inizia il processo per il Pandoro Gate: cosa è successo in Tribunale
news VIP Chiara Ferragni, inizia il processo per il Pandoro Gate: cosa è successo in Tribunale
Grande Fratello, Matteo Azzali prima di entrare nella Casa: "In amore non ho strategie"
news VIP Grande Fratello, Matteo Azzali prima di entrare nella Casa: "In amore non ho strategie"
Uomini e Donne: Lucia smaschera Rosario e Lino Giuliano affonda il colpo
news VIP Uomini e Donne: Lucia smaschera Rosario e Lino Giuliano affonda il colpo
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 settembre 2025
Uomini e Donne, anticipazioni Federico Mastrostefano si presenta brillo in un'esterna
news VIP Uomini e Donne, anticipazioni Federico Mastrostefano si presenta brillo in un'esterna
Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è ufficialmente tronista: il video di presentazione
news VIP Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è ufficialmente tronista: il video di presentazione
Ignazio Moser e Andrea Damante ai ferri corti, lo conferma un'indiscrezione
news VIP Ignazio Moser e Andrea Damante ai ferri corti, lo conferma un'indiscrezione
Freeze – Chi sta fermo vince: le anticipazioni della puntata di martedì 23 settembre
anticipazioni TV Freeze – Chi sta fermo vince: le anticipazioni della puntata di martedì 23 settembre
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV