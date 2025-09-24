Uomini e Donne, ottimo esordio per la nuova stagione: gli Ascolti premiano il programma

News VIP

Come è andato l’esordio della nuova stagione di Uomini e Donne su Canale 5? I dati dello share sono ottimi e premiano il dating show di Maria De Filippi.

La nuova stagione di Uomini e Donne ha debuttato su Canale 5 lunedì, 22 settembre 2025, ed è stato un grande successo. Gli ascolti, infatti, hanno ampiamente premiato il dating show di Maria De Filippi, che ad oggi si riconferma uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, esordio perfetto per la nuova stagione: i dati dello share

Dopo lunghi mesi d’attesa nel corso della pausa estiva, Uomini e Donne è tornato su Canale 5, al consueto orario, con la nuova stagione del dating show di Maria De Filippi tra conferme e volti nuovi. Il pubblico ha atteso questo momento a lungo, sperando che la messa in onda fosse anticipata, e infatti in questi giorni sui social Uomini e Donne torna interno, soprattutto su X dove i commenti sono tantissimi. Ma gli ascolti hanno premiato la trasmissione? I dati sono più che positivi dal momento che la prima puntata è stata seguita da 2milioni e 499mila spettatori, con uno share pari al 25,90% mentre la seconda puntata, dedicata ad alcuni discussi protagonisti di Temptation Island, ha totalizzato il 25,1% di share con 2 milioni e 226mila spettatori.

Ancora una volta Maria sbaraglia la concorrenza dato che stravince in termini di ascolti contro La Volta Buona di Caterina Balivo ma anche contro Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1 con la decima stagione dell’appassionante soap ambientata a Milano. Certo non sono mancate anche le critiche dato che nelle prime due puntate già abbiamo assistito a diversi colpi di scena, soprattutto durante la seconda puntata dedicata a Temptation Island.

Uomini e Donne, la nuova stagione premiata dal pubblico

Ottimi ascolti per la nuova stagione di Uomini e Donne, che ha debuttato su Canale 5 lunedì 22 settembre 2025, stracciano la concorrenza. Ma cosa è successo nelle prime puntate? Gemma Galgani è tornata subito al centro dello studio, dopo le frecciatine di Tina Cipollari che non demorde nei suoi confronti, per conoscere due nuovi corteggiatori. Pasquale, in particolare, ha irritato non poco Tina chiamandola “panzerottina”, mentre Maria De Filippi ha interrotto i quadretto per presentare i due nuovi tronisti Flavio Ubirti e Cristiana Anania, che ha confessato di aver fatto anche il provino per Amici prima di essere scelta come tronista.

Nel secondo appuntamento di questa stagione con Uomini e Donne, invece, spazio ad alcuni protagonisti di Temptation Island. Valerio Ciaffaroni è tornato dalla tentatrice Ary, con le idee più confuse che mai, niente trono per Sarah Esposito nonostante un po' tutti se lo aspettavano essendo molto amata dal pubblico e avendo gestito al meglio la situazione complicata che si è creata con il suo ex fidanzato, mentre Rosario Guglielmi viene accompagnato alla porta dalla conduttrice, dopo che Lucia Ilardo rivela di aver avuto un rapporto intimo con lui pur avendo il ragazzo già accettato il trono.

