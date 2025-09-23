TGCom24
Uomini e Donne, Cristiana Anania confessa: ha fatto anche il provino per Amici!

Irene Sangermano

Siparietto divertente tra Maria De Filippi e la tronista Cristiana Anania, che ha confessato che prima di Uomini e Donne avrebbe voluto presentarsi ad Amici.

Uomini e Donne, Cristiana Anania confessa: ha fatto anche il provino per Amici!

Nel corso della prima puntata di Uomini e Donne della nuova stagione, sono stati presentati i nuovi tronisti in carica. Cristiana Anania ha fatto una nuova impressione al pubblico e ai presenti in studio, ma ha anche stupido ammettendo che avrebbe voluto fare il provino di Amici.

Uomini e Donne, Cristiana convince tutti

La prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne ha portato entusiasmo e allegria al pubblico, che ha sentito la mancanza del dating show di Maria De Filippi durante i mesi estivi. Nel corso dell’appuntamento pomeridiano con il programma di Canale 5 sono stati presentati i due nuovi tronisti ovvero Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Mentre il giovane calciatore era già noto al pubblico grazie alla sua recente partecipazione a Temptation Island nelle vesti di tentatore, Cristiana è totalmente nuova al mondo televisivo.

La bella siciliana ha fatto un’ottima impressione al pubblico e ai presenti, perché è apparsa sinceramente emozionata all’idea di iniziare questa esperienza ma anche molto risoluta. Vedendo, infatti, che alcuni dei suoi corteggiatori non si sono mossi dalla loro sedia per presentarsi, Cristiana ha subito interrogato i ragazzi chiedendo spiegazioni, facendo intendere che non ha intenzione di perdere tempo con qualcuno che non è rimasto colpito da lei e che non vuole conoscerla. Poco dopo, parlando con Maria De Filippi, Cristiana si è ritrovata a fare una confessione inaspettata che riguarda il suo provino da tronista ma anche un provino per un altro noto programma della presentatrice. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristiana ha fatto il provino per Amici

Nel corso della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, la tronista Cristiana Anania ha ammesso di aver parlato con Maria De Filippi ai casting per il dating show di Canale 5, rivelandole che aveva nel cassetto anche il sogno di partecipare ad Amici. Ha fatto, infatti, in passato i provini per il talent show ma non è mai passata.

“Lei è andata…Non abbiamo neppure iniziato a farle il provino a Uomini e Donne quel giorno perché l’ho invitata a fare i casting di Amici così poi avrebbe potuto scegliere se fare la tronista o meno, è brutto tenere il tarlo no?”.

Insomma, Cristiana ha fatto anche il provino per Amici con la benedizione di Maria, poi alla fine ha accettato di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne. Sicuramente la ragazza appare molto frizzante e sincera, vedremo come andrà il suo percorso e quali sorprese ci riserverà.

