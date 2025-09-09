TGCom24
Uomini e Donne, Nilufar Addati sbotta sui social dopo le critiche ricevute per la sua presenza al Festival di Venezia

Eleonora Gasparini

L'ex tronista di Uomini e Donne, Nilufar Addati, interviene sui social e replica alle dure critiche ricevute per la sua presenza sul Red Carpet dell'82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: "Per noi è lavoro, ci invitano i brand".

Uomini e Donne, Nilufar Addati sbotta sui social dopo le critiche ricevute per la sua presenza al Festival di Venezia

È iniziato il conto alla rovescia per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, che andrà in onda lunedì 22 settembre 2025. Nell'attesa, l'ex amata tronista Nilufar Addati si è lasciata andare a uno sfogo sui social contro tutte quelle persone che hanno duramente criticato gli influencer presenti alla Mostra del Cinema di Venezia.

Nilufar Addati replica alle critiche sui social

L’ottantaduesima edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia si è conclusa da poco e anche quest'anno non sono mancate le polemiche a causa della partecipazione all’evento di influencer e personaggi legati al mondo dello spettacolo. Il motivo della loro presenza, in realtà, è abbastanza scontato: i personaggi famosi dei social e della tv vengono invitati al Festival dai maggiori brand con lo scopo di sponsorizzare i vari prodotti.

Infastidita dalle dure critiche ricevute per la sua partecipazione al Festival di Venezia, la bella influencer Nilufar Addati ha deciso di intervenire sui social e chiarire una volta per tutte la sua posizione. Senza troppi giri di parole, l'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato il sistema di pubblicità che vige dietro il famoso e importante evento cinematografico:

Non capisco perché molte persone hanno la necessità di essere inutilmente cattive o passivo-aggressive...Venezia è un evento meraviglioso, essere lì, io l’ho fatta tantissime volte, è sempre un’emozione infinita e un privilegio enorme, ma noi siamo lì perché ci invitano, a volte ci pagano, a volte non ci pagano, però abbiamo altre attività in ADV collaterali che facciamo durante i giorni del Festival. Per noi è semplicemente lavoro, ci invitano i brand. Se non ci fossero i brand sponsor del Festival, il Festival non potrebbe stare in piedi.

Il duro sfogo di Nilufar

Sul Red Carpet dell'82esima edizione del Festival di Venezia, oltre alle star del cinema, hanno sfilato anche tanti influencer. Presenza che non è stata per niente gradita da molti, che non hanno perso occasione di dire la loro e criticare duramente i loro colleghi. A difendere la sua categoria, ci ha pensato Nilufar Addati che, attraverso un duro sfogo sui social, si è difesa dalle critiche e accuse:

Lo comprendo il meccanismo del ma che ci fanno lì, però questo vale per tantissime altre cose...è semplicemente la pubblicità che si evolve con i tempi. Questi commenti vogliono solamente essere fastidiosi, non riesco a capire l’accanimento rabbioso nei nostri confronti. Noi stiamo lavorando, a me dispiace quando noto che non viene riconosciuto il lavoro delle persone. Con me, oltre alla mia manager e a tutte le persone che lavorano con la mia agenzia, che sono pagate dalla mia agenzia, che lavora con me, io ho personalmente una dipendente, ho mio padre che lavora con me nella mia società, si occupa della parte amministrativa, stiamo lavorando su un altro progetto per cui la sua figura è ancora più attiva, ancora più coinvolta in questa cosa, e io mi rendo conto che voi dall’altro lato vedete zero di tutto questo, però c’è anche chi questa cosa la fa seriamente. Poi, per carità, poi qua arriva il commento, non è un vero lavoro perché non vai a spaccarti la schiena, non ti sveglia alle 5 del mattino per andare in miniera, siamo in un’epoca in cui ci sono anche lavori magari fisicamente non faticosi, che richiedono altre cose, siamo in un mondo in cui veramente, ma quanti lavori diversi ci sono, e c’è anche questo.

