Uomini e Donne, Natalia Paragoni in lacrime sui social: "Periodo tosto, ora però..."

L'ex protagonista di Uomini e Donne Natalia Paragoni ha pubblicato sui social uno sfogo nel quale si mostrava in lacrime. Cosa sarà successo? Ecco cosa ha rivelato!

Natalia Paragoni è stata un'amatissima protagonista di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Corteggiatrice e poi scelta di Andrea Zelletta, Natalia è diventata mamma della piccola Ginevra a luglio 2023 e nata proprio dalla relazione con l'ex tronista. Qualche ora fa, Paragoni ha pubblicato un lungo video sui social, nel quale si è mostrata in lacrime. Cosa sarà successo?

Uomini e Donne, sfogo di Natalia Paragoni sui social: cosa è successo?

Rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha rivelato come ha trascorso l'ultimo mese e perché è stato per lei un periodo molto complicato. Poiché i fan hanno insistito per sapere cosa fosse accaduto, Natalia Paragoni ha deciso di pubblicare un video nelle sue stories e svelare nel dettaglio cosa ha vissuto nelle ultime settimane.

A luglio 2023, l'ex corteggiatrice e Andrea Zelletta hanno accolto la loro primogenita, la piccola Ginevra e da allora la vita della coppia è cambiata totalmente. L'influencer non ha mai nascosto di aver subito diverse critiche per il modo di crescere sua figlia e che talvolta, complice anche la lontananza del compagno per impegni di lavoro, non è stato facile essere una neo mamma.

Tuttavia, grazie alla presenza della sua famiglia e di quella di Zelletta, anche il primo anno è stato superato e l'ex corteggiatrice ha potuto imparare a godersi appieno la sua bambina e la sua condizione di neo mamma. Purtroppo, sembra che qualcosa sia cambiato di recente per Natalia Paragoni, visto che le risposte date sui social hanno allarmato i fan e li hanno spinti a chiedere spiegazioni all'ex corteggiatrice. Vedendola in lacrime, infatti, i followers l'hanno tempestata di messaggi e Natalia ha risposto di aver vissuto un periodo complicato della sua vita e che soprattutto l'ultimo mese è stato per lei molto difficile: