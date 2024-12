Uomini e Donne, Natalia Paragoni racconta della depressione post-parto: "Non se ne parla abbastanza"

News VIP

L'ex volto di Uomini e Donne, Natalia Paragoni è tornata a parlare di un difficile momento vissuto dopo la nascita di sua figlia Ginevra: la depressione post-parto.

Natalia Paragoni è stata una delle protagoniste più amate del trono classico di Uomini e Donne. L'ex corteggiatrice è diventata mamma della piccola Ginevra, nata dall'amore con l'ex tronista Andrea Zelletta. La gravidanza dell'ex corteggiatrice è stata per lei un momento di alti e bassi e in un recente intervento nel podcast 1% Donna ha rivelato di aver vissuto un momento molto complesso e delicato: la depressione post-parto.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni parla della depressione post-parto

Diventata mamma la scorsa estate della piccola Ginevra, Natalia Paragoni non ha mai nascosto alle sue followers le difficoltà vissute durante e dopo la gravidanza. Pur essendo felicissima di accogliere una nuova vita nella famiglia composta da lei e dal compagno Andrea Zelletta, per l'ex corteggiatrice ci sono stati anche momenti molto complessi che le hanno fatto aprire gli occhi sulle difficoltà a cui vanno incontro le giovani madri.

Nel podcast 1%Donna, l'ex volto del dating show di Canale5 ha raccontato la sua esperienza con un momento molto delicato che tante donne vivono dopo la gravidanza: la depressione post-parto. L'influencer ha ricordato quando poco se ne parli ancora in Italia e di come abbia vissuto emozioni contrastanti dopo la nascita della sua Ginevra.

Nonostante avesse da sempre desiderato avere un bambino e diventare mamma, anche molto presto, per Natalia Paragoni i momenti dopo la nascita della figlia non sono stati semplici. La sua gravidanza è stata caratterizzata da alti e bassi: nausee e sbalzi d'umore, per non parlare dei cambiamenti fisici a cui andava incontro il suo corpo e che non sempre riusciva ad accettare.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni sulla depressione post-parto: "Non se ne parla mai abbastanza"

"Il primo periodo della gravidanza ho avuto degli sfoghi, nausee parecchie. Ho avuto due cambiamenti in un periodo, io ero molto nervosa. Aprire l’armadio e non ti entra niente, io ero nel panico totale." ha dichiarato Natalia Paragoni nel podcast, aggiungendo che era un periodo che ha vissuto con grande insicurezza e che nei racconti veniva sempre dipinto come un qualcosa di magico, da vivere "con leggerezza":

"Mi sentivo insicura in quel momento, non avevo la forza di dire vado, sono quella che sono. Dovevo essere leggera e invece quella leggerezza non c’era."

Pur avendo vissuto in maniera serena il parto, Natalia Paragoni ha dovuto affrontare le prime difficoltà dell'essere mamma tutta da sola. Questo le ha provocato molta insicurezza e preoccupazione: "Mi sentivo meno sicura, con una bambina che mi guardava, non mi guardava, non sapevo cosa fare". Pur avendo ricevuto l'aiuto da Andrea Zelletta e da sua madre, Natalia Paragoni ha avvertito una grande solitudine:

"Mia madre, mio padre, il mio ragazzo lavorava, faceva il dj in quel periodo, e io ero sola. Stavo a casa dei miei genitori, nel momento in cui lui non c’era io ero nel panico più totale"

Quel periodo, ricorda, è stato per lei fonte di dolore, perché faceva fatica anche a occuparsi della sua piccola e ogni cosa la infastidiva. Ha vissuto la depressione post-parto come un momento in cui non era più sé stessa, in cui si è annullata. Fortunatamente sia sua madre sia Andrea hanno compreso il suo disagio e sono corsi in soccorso. Infine, ha denunciato l'assenza di aiuti e sostegno dallo Stato e la disinformazione che c'è dietro questo argomento:

"Mia madre, da donna, ha capito che stavo vivendo e ha spiegato tutto ad Andrea. Lui è stato importantissimo. Però ho visto tutto nero, non lo auguro a nessuno. La mia è stata una cosa lieve, però sento delle esperienze peggiori. Viviamo in uno Stato che non aiuta per niente in questa cosa. Se ne parla poco e non c’è sostegno. [...] Problemi, dolori e nessuno che dà una mano. Nessuno ad ascoltarti. Non c’è uno psicologo che viene dopo il parto a dirti guarda che potrebbe succedere questo, se hai bisogno chiamami. La sanità non ti offre questo, io ho dovuto pagare per stare tranquilla. Ma chi non se lo può permettere?"

