Uomini e Donne, Nadia Di Diodato si gode il relax in piscina: nessun ritorno nel programma?

Oggi, martedì 26 agosto, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e i fan hanno notato l'assenza di Nadia Di Diodato, che si godeva una giornata di relax in piscina. Nessun ritorno nel programma?

Oggi, martedì 26 agosto, si sono registrate le prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne: qualche ora fa, sui canali ufficiali del dating show di Canale 5 sono stati presentati i nuovi tronisti e i fan che speravano di vedere Nadia Di Diodato tra i nuovi protagonisti sono rimasti delusi. Nel giorno delle registrazioni, infatti, l'ex corteggiatrice si stava godendo una giornata di relax in piscina.

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato in piscina: assente durante le registrazioni

In attesa di veder tornare in onda Uomini e Donne con una nuova stagione, nel corso della giornata odierna sono stati svelati i nuovi tronisti del dating show: Flavio Ubirti, come già anticipato da alcune segnalazioni, e Cristiana Anania. I fan del programma di Maria De Filippi speravano di veder sedere sul trono un'amatissima ex protagonista della precedente edizione, Nadia Di Diodato. La puntigliosa e combattiva corteggiatrice di Gianmarco Steri inizialmente non aveva conquistato i fan, ma con il tempo si era fatta strada nel cuore del pubblico, che sperava di vederla sedere sulla sedia rossa a settembre, dopo che Steri aveva scelto Cristina Ferrara.

Questa estate Nadia si era rilassata con gli amici, godendosi il relax estivo e aveva aperto un bar nel suo paesino d'origine in Abruzzo, scatenando i primi dubbi su un suo eventuale ritorno a settembre nel dating show. Tuttavia, i fan non si sono dati per vinti e hanno atteso le anticipazioni delle prime registrazioni, per scoprire se eventualmente all'ex corteggiatrice fosse stato offerto l'ambito ruolo di tronista.

Le speranze erano, però, iniziate a scemare con l'annuncio dei nuovi tronisti, avvenuto nelle precedenti ore, ma i fan speravano ancora che Nadia si presentasse alle registrazioni. E, invece, l'ex corteggiatrice ha definitivamente affossato tutte le aspettative dei followers. Ma in che modo?

Uomini e Donne, nessun ritorno in studio per Nadia Di Diodato

Non soltanto Nadia Di Diodato non è stata presente alle registrazioni odierne, ma non lo sarà - con molta probabilità - neppure a quelle di domani. L'ex corteggiatrice di Gianmarco Steri, infatti, si è dedicata a una giornata di relax, decidendo di trascorrere del tempo in piscina, godendo del bel tempo di fine agosto. Sui social, Nadia ha postato una foto che la ritrae a bordo piscina e questo ha fatto capire ai fan che l'ex corteggiatrice non è nei pressi degli Studi Elios, né che ci ritornerà tanto presto.

Alcuni fan, su X, continuano a sperare che Nadia venga annunciata come tronista nelle prossime registrazioni, ricordando che nelle prime si dovrebbe parlare esclusivamente dei protagonisti di Temptation Island. Ma, c'è anche chi, invece, anticipa che la nuova tronista - oltre a Cristiana - sarà scelta proprio tra una delle fidanzate (ora ex) del docu-reality: stiamo parlando di Sarah. Per scoprirlo, non ci resta che attendere le prossime anticipazioni!

