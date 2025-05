Uomini e Donne, Nadia Di Diodato presa di mira dagli haters: la sua reazione

News VIP

Nadia Di Diodato, una delle corteggiatrici di Uomini e Donne del trono di Gianmarco Steri, è stata fortemente criticata dagli haters: ecco come ha reagito!

Nadia Di Diodato è stata spesso al centro delle critiche, da quando ha deciso di scendere a corteggiare Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne. Nel dating show la giornalista e corteggiatrice ha più volte dimostrato di non avere peli sulla lingua e si è scontrata sia con Gianmarco sia con Cristina Ferrara, sua "rivale" per il cuore del tronista. Di recente, Nadia è stata presa di mira dagli haters, che non hanno perso tempo a insultarla. Ma ecco come ha replicato la diretta interessata!

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato insultata dagli haters: la sua reazione

Nelle ultime puntate andate in onda del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Nadia Di Diodato si è attirata diversi commenti negativi: la corteggiatrice non si è mai tirata indietro dal criticare Gianmarco per il suo comportamento nei confronti delle tre (poi due con l'abbandono di Francesca Polizzi) corteggiatrici che aveva deciso di tenere.

Ma, secondo alcuni fan, questo suo modo di fare era risultato fuori luogo in più di un'occasione, come ad esempio nella puntata andata in onda ieri, giovedì 8 maggio, dove Nadia ha abbandonato lo studio perché infastidita dalle parole del tronista. Il barbiere, infatti, avrebbe ribadito di "vedere Nadia molto bene nella sua vita fuori dal programma", ma per la corteggiatrice queste parole sono state una dura batosta, perché le sembrava che Gianmarco la ritenesse una scelta comoda, sicura e che non ci fosse una reale emozione a spingerlo a conoscerla.

La lite che ne è risultata non è stata apprezzata da molti fan, che non hanno esitato a dire la loro sui social. Gli haters in particolare si sono scagliati contro la corteggiatrice, definendola "malefica", "arrogante" e per nulla propensa al dialogo.

Uomini e Donne, Nadia replica alle offese degli haters

Ma come avrà reagito Nadia a queste offese? Come sempre, la corteggiatrice ha deciso di adottare un atteggiamento controcorrente e invece di sbraitare sui social o pubblicare uno sfogo in cui si lamentava delle offese ricevute, ha deciso di replicare con ironia, non sprecando tuttavia neppure una parola per i suoi detrattori.

Dopo che ha abbandonato lo studio, preda della gelosia per Cristina Ferrara, Nadia è stata accusata di essere esagerata e molti fan hanno ritenuto costruita questa sua uscita. Lo stesso Gianni Sperti, nella puntata di oggi, venerdì 9 maggio, ha dichiarato di trovare incomprensibile il comportamento di Nadia e anche poco credibile. Sui social non sono mancate le insinuazioni sulla spontaneità dei suoi comportamenti: "Il tuo profilo è la rappresentazione di come le apparenze possono ingannare. Dai post sembri semplice e gentile, ma in realtà sei malefica, supponente, saccente, arrogante" ha scritto qualcuno su X.

Nadia ha letto gli insulti ricevuti e non solo: ha messo like a molti di questi, dimostrando in maniera ironica di condividere il pensiero dei suoi stessi haters. Questo ovviamente non è passato inosservato, tanto che i fan della corteggiatrice l'hanno applaudita per la sua totale indifferenza alle offese degli haters nei suoi confronti.

