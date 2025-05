Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Cristina e Nadia si provocano come due bulle del quartiere, "Viecce!"

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, giovedì 8 maggio 2025 su Canale 5, Francesca tira una scarpa a Giovanni mentre Cristina Ferrara è al centro di una segnalazione.

Uomini e Donne: Giovanni si becca una scarpata

La puntata di Uomini e Donne di oggi inizia col botto. Giovanni Siciliano è al centro dello studio ed è nei guai. Il cavaliere partenopeo sente di essere molto furbo a giocare con le donne del parterre femminile del trono over ma dimentica che, almeno nello studio, ci sono le telecamere e che la redazione sa tutto. Maria De Filippi mostra quello che è successo dopo l’ultima registrazione con Francesca furiosa con Giovanni perché lo ha visto parlare con Marilù, mentre lui le ha assicurato di aver fatto solo un ballo per poi dire a Marilù che è bellissima e che ha perso la testa per lei. Insomma, Giovanni pensava di farla franca e invece Francesca per tutta risposta gli ha tirato una scarpa addosso - una signora scarpa per altro, ottimo gusto - dato che per tutta la settimana l’ha corteggiata come fosse pronto a portarla immediatamente sull’altare. Marilù ha preso parola per confermare di non essere interessata, certo un’affermazione incredibile dato che ha risposto anche alle videochiamate di Giovanni e infatti in studio tutti le fanno notare che il suo atteggiamento è il contrario di quello di una persona non interessata.

Passiamo a Luana che ha provato a uscire con Lorenzo ma a quanto pare non è ancora pronta per superare il lutto della conoscenza naufragata con Giovanni e ancora il ricordo della delusione per Alessio Pilli Stella. Infatti, Lorenzo ha provato a baciarla e lei non ha gradito e per questo oggi lo ha scaricato alla grande senza possibilità d’appello. Un vero peccato perché questo ragazzo prometteva bene. Passiamo al trono classico, che oggi abbiamo tante cose da dire su Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici.

Uomini e Donne, trono classico nel caos

La puntata di Uomini e Donne continua con Gianmarco Steri e il suo percorso tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Il tronista romano ha fatto una bellissima esterna con Nadia ma la corteggiatrice non è del tutto soddisfatta, crede che Gianmarco stia prendendo tempo per assicurarsi che Cristina sia sincera perché maggiormente interessato a lei. Una sensazione che abbiamo un po’ tutti, dunque, come darle torto. Dal canto suo Cristina ha deciso di sfoderare tutta la sua parlantina e si è scagliata prima contro Gianmarco e poi contro Nadia, che è uscita dallo studio quando il tronista non ha scelto immediatamente di ballare con lei. Insomma, oggi per Steri non è stata una puntata semplice dato che veramente il barbiere non sa più come muoversi senza incappare nelle ire delle due ragazze. Ragazze che per altro non se le mandano a dire al suono di “faccia da schiaffi” e “viecce”.

Ciliegina sulla torta una segnalazione su Cristina, portata dalla dama del trono over Margherita Aiello, che l’ha pizzicata ad un ristorante vicino agli studi televisivi dove avvengono le registrazioni insieme a Lorenzo, ballerino professionista di Amici. Cristina ha spiegato di aver chiacchierato con lui del più e del meno e del percorso con Gianmarco ma Margherita non appare convinta, perché secondo lei i due erano insieme da tanto tempo a quel tavolo. Gianmarco abbozza, parla di Osho e meditazione, ma è geloso in modo talmente plateale da farci sorridere. Il tronista decide di non andare dietro le quinte a riprendere Nadia, visto che gli sembra un atteggiamento esagerato quello della corteggiatrice. Ormai non sappiamo più quale copione sia più coinvolgente se quello di Nadia o quello di Cristina, la certezza è la poca chiarezza e trasparenza. Infine, non può mancare il battibecco tra Tina Cipollari e Arcangelo, ormai entrato nel mirino dell'opinionista: anche se fosse poco sincero, cosa plausibile, se Gemma Galgani vuole credergli purtroppo c'è poco da fare.

