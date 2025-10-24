Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?

News VIP

La relazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, ex volti di Uomini e Donne, ha provocato non poche reazioni. L'ultima è stata quella dell'ex corteggiatrice Nadia Di Diodato, che non ha mancato di lanciare una frecciatina alla coppia...

La frequentazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, ex protagonisti di Uomini e Donne, non ha mancato di suscitare qualche polemica e diverse speculazioni. I fan della coppia sono in attesa di vederli scendere le scale per il centro studio e raccontare alla presenza di Maria De Filippi cosa è realmente accaduto e qual è la loro versione dei fatti. Intanto, non sono mancate le reazioni di altri personaggi coinvolti nel trono di Gianmarco, come l'ex corteggiatrice Nadia Di Diodato.

Uomini e Donne, arriva la reazione di Nadia Di Diodato alla relazione di Gianmarco e Martina

Dopo settimane di rumors sulla loro possibile frequentazione, a confermare che Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono una coppia è stato l'ex scelta della tronista, Ciro Solimeno, con una lunga intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni e pubblicata domenica 19 ottobre. Nel corso della chiacchierata, l'ex corteggiatore ha rivelato che Martina gli ha rivelato di aver compreso di provare dei sentimenti per Gianmarco e che "a 28 anni è normale che vada a riprendersi la persona che le piace". Queste parole hanno sollevato un polverone, ma hanno anche portato i due diretti interessati a uscire allo scoperto (sebbene non in maniera ufficiale).

Da domenica, infatti, si sono susseguite segnalazioni, con tanto di foto, della nuova coppia di Uomini e Donne in giro per Roma: davanti al negozio di Gianmarco, fuori a un noto locale della Capitale e ancora a mangiare un gelato a Centocelle, con anche un'apparizione durante X Factor, mentre sul web è esplosa la polemica, tra chi accusa Martina di aver ingannato Ciro e chi, invece, festeggia i due innamorati e inneggia al loro amore. Nel frattempo, ci si chiede anche se e quando Martina e Gianmarco saranno ospiti di Uomini e Donne per raccontare la loro verità e spiegare come si è evoluta la loro storia. Martina, infatti, ha rifiutato diverse interviste, come riporta Fanpage, ma sta continuando ad alimentare i gossip sul web, pubblicando stories e ricondividendo post e video su TikTok che riguardano lei e Gianmarco.

Dopo la reazione di Ciro e quella di Cristina Ferrara, ex scelta e compagna di Gianmarco, ora è arrivata anche quella di un'altra corteggiatrice del tronista romano: Nadia Di Diodato.

Gianmarco e Martina non si nascondono più: la frecciatina di Nadia Di Diodato!

Amatissima dai fan per la sua ironia e la capacità di comprendere cosa davvero pensasse il tronista durante il suo percorso - nel quale non sono mancati gli scontri - Nadia Di Diodato è diventata rapidamente la corteggiatrice preferita del pubblico, dopo l'uscita di Francesca dai giochi. Pochi mesi dopo la fine del programma, ha ritrovato il sorrido accanto a un nuovo amore, ma non ha mancato di lanciare una pesante frecciatina contro Gianmarco Steri e Martina De Ioannon per la loro nuova relazione.

Sul suo profilo Instagram è apparsa una storia che ha fatto pensare ai fan che Nadia abbia deciso di lanciare una delle sue ironiche battute contro l'ex protagonista di Uomini e Donne. La frase postata dall'ex corteggiatrice è molto semplice e riporta listen to intuition, ovvero, ascolta il tuo intuito. Molti ci hanno visto un riferimento ai dubbi che Nadia aveva ammesso di nutrire su Gianmarco già durante il percorso e che ora sarebbero riemersi visto il comportamento del tronista di Centocelle

