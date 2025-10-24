TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?
News VIP

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?

Maria Castaldo

La relazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, ex volti di Uomini e Donne, ha provocato non poche reazioni. L'ultima è stata quella dell'ex corteggiatrice Nadia Di Diodato, che non ha mancato di lanciare una frecciatina alla coppia...

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato lancia una frecciatina a Gianmarco Steri e Martina De Ioannon?

La frequentazione tra Gianmarco Steri e Martina De Ioannon, ex protagonisti di Uomini e Donne, non ha mancato di suscitare qualche polemica e diverse speculazioni. I fan della coppia sono in attesa di vederli scendere le scale per il centro studio e raccontare alla presenza di Maria De Filippi cosa è realmente accaduto e qual è la loro versione dei fatti. Intanto, non sono mancate le reazioni di altri personaggi coinvolti nel trono di Gianmarco, come l'ex corteggiatrice Nadia Di Diodato.

Uomini e Donne, arriva la reazione di Nadia Di Diodato alla relazione di Gianmarco e Martina

Dopo settimane di rumors sulla loro possibile frequentazione, a confermare che Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono una coppia è stato l'ex scelta della tronista, Ciro Solimeno, con una lunga intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni e pubblicata domenica 19 ottobre. Nel corso della chiacchierata, l'ex corteggiatore ha rivelato che Martina gli ha rivelato di aver compreso di provare dei sentimenti per Gianmarco e che "a 28 anni è normale che vada a riprendersi la persona che le piace". Queste parole hanno sollevato un polverone, ma hanno anche portato i due diretti interessati a uscire allo scoperto (sebbene non in maniera ufficiale).

Da domenica, infatti, si sono susseguite segnalazioni, con tanto di foto, della nuova coppia di Uomini e Donne in giro per Roma: davanti al negozio di Gianmarco, fuori a un noto locale della Capitale e ancora a mangiare un gelato a Centocelle, con anche un'apparizione durante X Factor, mentre sul web è esplosa la polemica, tra chi accusa Martina di aver ingannato Ciro e chi, invece, festeggia i due innamorati e inneggia al loro amore. Nel frattempo, ci si chiede anche se e quando Martina e Gianmarco saranno ospiti di Uomini e Donne per raccontare la loro verità e spiegare come si è evoluta la loro storia. Martina, infatti, ha rifiutato diverse interviste, come riporta Fanpage, ma sta continuando ad alimentare i gossip sul web, pubblicando stories e ricondividendo post e video su TikTok che riguardano lei e Gianmarco.

Dopo la reazione di Ciro e quella di Cristina Ferrara, ex scelta e compagna di Gianmarco, ora è arrivata anche quella di un'altra corteggiatrice del tronista romano: Nadia Di Diodato.

Gianmarco e Martina non si nascondono più: la frecciatina di Nadia Di Diodato!

Amatissima dai fan per la sua ironia e la capacità di comprendere cosa davvero pensasse il tronista durante il suo percorso - nel quale non sono mancati gli scontri - Nadia Di Diodato è diventata rapidamente la corteggiatrice preferita del pubblico, dopo l'uscita di Francesca dai giochi. Pochi mesi dopo la fine del programma, ha ritrovato il sorrido accanto a un nuovo amore, ma non ha mancato di lanciare una pesante frecciatina contro Gianmarco Steri e Martina De Ioannon per la loro nuova relazione.

Sul suo profilo Instagram è apparsa una storia che ha fatto pensare ai fan che Nadia abbia deciso di lanciare una delle sue ironiche battute contro l'ex protagonista di Uomini e Donne. La frase postata dall'ex corteggiatrice è molto semplice e riporta listen to intuition, ovvero, ascolta il tuo intuito. Molti ci hanno visto un riferimento ai dubbi che Nadia aveva ammesso di nutrire su Gianmarco già durante il percorso e che ora sarebbero riemersi visto il comportamento del tronista di Centocelle

Scopri le ultime news su Uomini e Donne

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello Vip, Massimo Lovati commenta i gossip sulla sua partecipazione
news VIP Grande Fratello Vip, Massimo Lovati commenta i gossip sulla sua partecipazione
Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice"
news VIP Chiara Ferragni: "Il 2024 è stato l’anno più duro tra divorzio e scandali, ma ora sono innamorata e felice"
Uomini e Donne, Tony del trono over sta mentendo? “Ha lasciato la fidanzata per il programma”
news VIP Uomini e Donne, Tony del trono over sta mentendo? “Ha lasciato la fidanzata per il programma”
Amici 25, Rudy Zerbi deluso da Penelope: "Mi sento umiliato" (VIDEO)
news VIP Amici 25, Rudy Zerbi deluso da Penelope: "Mi sento umiliato" (VIDEO)
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 ottobre 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 ottobre 2025
Maria De Filippi nel cast di Belve? ''Avrà un ruolo fisso nel programma di Francesca Fagnani''
news VIP Maria De Filippi nel cast di Belve? ''Avrà un ruolo fisso nel programma di Francesca Fagnani''
Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 ottobre 2025: Steffy deve difendersi... stavolta da suo marito!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 25 ottobre 2025: Steffy deve difendersi... stavolta da suo marito!
Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto finisce nel mirino di Mattia Scudieri: "Ecco cosa penso di lei" (VIDEO)
news VIP Grande Fratello, Donatella Mercoledisanto finisce nel mirino di Mattia Scudieri: "Ecco cosa penso di lei" (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV