Uomini e Donne, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara prima della scelta: "Troppa ansia, un mix di emozioni diverse"

News VIP

Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara sono state le due corteggiatrici del percorso di Gianmarco Steri a Uomini e Donne. Questa sera, andrà in onda la scelta del tronista, cosa avranno provato le due corteggiatrici. Scopriamolo insieme!

Questa sera, venerdì 30 maggio, su Canale 5 andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri, tronista di Uomini e Donne, che chiuderà ufficialmente la stagione 2024/2025 del dating show condotto da Maria De Filippi. Quali emozioni avranno provato Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara prima della scelta? Scopriamolo insieme!

Uomini e Donne, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara prima della scelta: che emozioni avranno provato?

In maniera del tutto eccezionale, questa sera, su Canale5 andrà in onda la scelta di Gianmarco Steri: l'ex corteggiatore di Martina De Ioannon, infatti, è diventato il tronista più desiderato della storia del dating show di Maria De Filippi e per la fine del suo percorso nella trasmissione si è deciso di trasmettere in prima serata il momento della sua scelta. Una decisione che ha colto di sorpresa diversi ex volti del programma, come Martina De Ioannon, ma che ha fatto felici i fan del barbiere di Centocelle.

Prima della scelta, ai microfoni di Witty Tv si sono confidate le due corteggiatrici di Gianmarco, Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. I loro percorsi con il tronista sono stati all'insegna di liti furiose, abbandoni dello studio, ma anche momenti di tenerezza e passione che hanno reso difficile per Gianmarco scegliere con chi volesse uscire dalla trasmissione. In vista della scelta, le due corteggiatrici hanno raccontato cosa hanno provato e come si approcceranno alla decisione di Gianmarco.

Nadia Di Diodato ha confidato di essere preda dell'ansia, per diversi motivi. La corteggiatrice ha ammesso di non aver vissuto l'ultima esterna come se fosse l'ultima volta e che pensava che anche da parte di Gianmarco ci fosse il desiderio di vedersi ancora: "Troppa ansia, per una serie di cose. Diciamo che durante l’ultima esterna dell’ultima giornata che abbiamo fatto io non l’ho vissuta come se fosse l’ultima. E ho percepito anche dall’altra parte come se non fosse l’ultima volta". La corteggiatrice ha poi aggiunto di non essere pentita di nulla e che se tornasse indietro non cambierebbe nulla del percorso vissuto con Gianmarco.

Sul tronista, Nadia ha ammesso di sentirsi molto fortunata nell'averlo conosciuto, perché le ha permesso di essere sé stessa fino in fondo e che non pensava avrebbe mai provato questi sentimenti per lui: "La fortuna è stata trovare Gianmarco perché penso che un’altra persona mi avrebbe mandata a quel paese subito. Non mi aspettavo sicuramente un percorso del genere, in generale di essere coinvolta così tanto nelle emozioni, non solo con lui. E poi non pensavo di iniziare a provare cose qui".

Uomini e Donne, le emozioni di Cristina Ferrara prima della scelta

Non molto diverse sono le emozioni che ha ammesso di provare Cristina Ferrara: la corteggiatrice è stata sempre molto criticata sui social, perché molyi fan erano del parere che in realtà Cristina non fosse davvero interessata a Gianmarco e che volesse solo approfittare della notorietà come corteggiatrice. Nel corso del percorso, la ragazza ha fatto cambiare idea sia al tronista, che più di una volta ha ammesso di nutrire dubbi su di lei, ma anche a una parte del pubblico, che l'ha eletta come beniamina e corteggiatrice preferita.

In vista della scelta, Cristina ha ammesso che le emozioni che sta vivendo sono un mix confuso e che ci sono state volte in cui era sicura di essere la scelta, mentre in altri casi pensava che sarebbe stata Nadia la scelta di Gianmarco. Anche lei ammette che non cambierebbe nulla del suo percorso e che ha cercato di mostrarsi per quella che è: "Non mi pento di niente e rifarei tutto quello che ho fatto, esattamente allo stesso modo. Sbaglierei allo stesso modo, farei tutto quello che ho fatto. Penso di aver mostrato la persona che sono realmente perché anche nella vita, al di fuori di qui, sono esattamente così".

Come già in precedenza, Cristina ha ribadito di aver deciso di partecipare al programma quasi per gioco, non immaginando come avrebbe potuto viverla in quanto corteggiatrice, né come si sarebbe rapportata con le telecamere:

"Questo percorso io non me lo immaginavo proprio, non avevo la più pallida idea di come potesse essere, di come potesse andare. Ma anche di come potessi essere io all’interno del programma, nulla. Quindi sono doppiamente felice perché a volte quando non ti immagini le cose prima, non ti idealizzi determinate cose, magari poi è anche meglio perché te la vivi in maniera diversa. Quindi io me la sono vissuta così"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne