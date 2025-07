Uomini e Donne, Morena Farfante sotto attacco: interviene Francesco Relli

News VIP

Morena Farfante presa di mira sui social. La dama del trono over viene difesa a spada tratta dal compagno Francesco Relli.

Dopo la sua esperienza nello studio di Uomini e Donne come dama del trono over, Morena Farfante è diventata piuttosto nota tra il pubblico di Canale 5. La dama siciliana, tuttavia, ha ancora molti haters al suo seguito e quando viene criticata per il suo aspetto fisico, è il compagno Francesco Relli a prendere la parola sul web per difenderla. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Morena Farfante criticata sul web

Durante questo anno televisivo di Uomini e Donne abbiamo conosciuto diversi volti nuovi del trono over, alcuni dei quali si sono conquistati a colpi di polemica e discussioni un posto speciale al centro dello studio. Morena Farfante ha certamente catalizzato immediatamente l’attenzione del pubblico, iniziando la sua avventura nel dating show di Maria De Filippi alla conquista di Mario Cusitore, scontrandosi con Margherita Aiello. La relazione non è mai sbocciata, colpa anche dei continui ripensamenti dell’ex frequentazione di Ida Platano, e Morena ha continuato il suo percorso dividendo molto il pubblico da casa.

La sua fisicità prorompente, le sfilate sensuali durante le sfide organizzate dalla redazione, e i suoi flirt molto instabili le hanno portato diverse critiche alle quali Morena ha replicato, proprio in occasione di una sfilata, mostrando il suo vero essere e le sue fragilità. Sul finire della stagione televisiva di Uomini e Donne, la dama siciliana ha incontrato il conterraneo Francesco Relli e per lei si può dire sia stato amore a prima vista. I due protagonisti del trono over hanno preso a frequentarsi e, dopo una serie di discussioni al centro studio, Francesco ha capito che avrebbe dovuto fare un gesto eclatante per conquistare la fiducia della dama, e così ha accettato di uscire con lei dal programma. Nel frattempo, Morena ha raccolto fan sui social, in particolare Instagram, ma anche qualche haters che ha pensato bene di criticarla aspramente commentando in modo malevolo le ultime foto pubblicate. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Francesco difende Morena

Su Instagram, dove gode di un discreto seguito, Morena Farfante ama pubblicare foto di sé stessa e lo sta facendo sempre più di frequente durante l’estate, attirando immediatamente le critiche di alcuni utenti. La dama di Uomini e Donne, infatti, è stata presa di mira per i suoi ritocchini estetici piuttosto evidenti, che secondo alcuni leoni da tastiera l’avrebbero imbruttita e omologata ad altre. Leggendo commenti di questa cattiveria, Francesco Relli è immediatamente intervenuto commentando:

“È bellissima così”.

Insomma, il cavaliere del trono over ha messo a tacere le chiacchiere, ammettendo di trovare la sua compagna perfetta così come l’ha conosciuta nello studio del dating show di Maria De Filippi. Per alcune settimane si è parlato di una possibile crisi tra Morena e Francesco, soprattutto dopo che molte coppie del trono over si sono dette addio tra un mare di polemiche. Questo intervento social, tuttavia, conferma che la coppia è molto solida e che Francesco e Morena sono innamoratissimi.

