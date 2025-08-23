Uomini e Donne, Morena Farfante rivela: "Una storia complicata che si è conclusa con un tradimento..."

News VIP

L'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Morena Farfante, ha rivelato al magazine ufficiale della rivista di essere stata tradita in amore. Cosa sarà successo? Ecco cosa ha raccontato!

Morena Farfante è stata una delle new entry del parterre di dame nel trono over di Uomini e Donne: dopo una frequentazione turbolenta con Mario Cusitore e altre conoscenze che non hanno avuto buon esito, Morena ha trovato l'amore con Francesco Relli. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Canale 5, l'ex dama ha rivelato di aver chiuso una storia d'amore a causa di un tradimento. Di chi starà parlando?

Uomini e Donne, Morena Farfante confessa: "Sono stata tradita..."

Dopo una serie di conoscenze e frequentazioni disastrose con i cavalieri del trono over del programma condotto da Maria De Filippi, Morena Farfante ha trovato l'amore con il conterraneo Francesco Relli, che di recente l'ha difesa da alcuni attacchi. I due protagonisti del trono over hanno intrapreso una conoscenza che, dopo una serie di discussioni al centro studio, ha portato però alla consapevolezza di volersi vivere fuori dalla trasmissione. A oggi, tra loro, sembra che tutto proceda per il meglio, perciò, Morena non sarà tra le dame che vedremo tornare nel trono over a settembre.

Al magazine di Uomini e Donne, la dama siciliana ha raccontato di un'esperienza d'amore traumatica, che si è conclusa con un tradimento e che l'ha portata a non fidarsi più dell'amore.

Nel programma, Morena è diventata nota per la sua sensualità e bellezza, qualità che però gli uomini non hanno esitato a ritorcerce contro di lei, accusandola di essere troppo libera e indipendente (vi ricordate Pierpaolo?), oltre a rinfacciarle il suo passato con Mario Cusitore. La dama non ha mai nascosto di aver avuto relazioni turbolente nel suo passato prima di entrare nel dating show e alla rivista ha raccontato che una di queste si è conclusa con la scoperta di un tradimento: "L'ho scoperto nel più classico dei modi: dal cellulare".

Uomini e Donne, Morena svela: "Ho chiuso una storia d'amore per un tradimento"

La dama siciliana, infatti, ha rivelato che una delle sue relazioni passate - da lei definita "molto complicata" - si è conclusa con un tradimento che l'ha lasciata di stucco. La scoperta di avere un compagno fedifrago è arrivata "grazie" all'abitudine del citato ex di lasciare casualmente le chat delle conversazioni aperte anche mentre era sotto la doccia e di non aver mai dissimulato di ricevere messaggi ambigui anche mentre era con la dama.

Questi dettagli hanno insospettito Morena, che ha deciso di investigare: "Ho scoperto che quei messaggi non erano sempre di amiche che si prendevano un po' troppa confidenza, ma effettivamente erano veri e propri tradimenti. Così l'ho affrontato e lasciato". L'ex dama ha rivelato che da parte sia non sarebbe mai capace di perdonare un tradimento e che vede le relazioni come qualcosa di serio:

"Se scoprissi un tradimento per me significherebbe che dall'altra parte non c'è la stessa visione quindi è inutile proseguire"

