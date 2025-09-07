TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati: l'annuncio sui social
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati: l'annuncio sui social

Eleonora Gasparini

È giunta al capolinea la storia d'amore nata nel parterre over di Uomini e Donne tra Morena Farfante e Francesco Relli: "Non ci sono i presupposti per continuare".

Uomini e Donne, Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati: l'annuncio sui social

È giunta al capolinea la storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Morena Farfante e Francesco Relli. Ad ufficializzare la rottura sui social è stato l'ex cavaliere del parterre over del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

È finita tra Morena e Francesco

Uomini e Donne sta per tornare con una nuova ed entusiasmante stagione. La prima puntata del dating show di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo lunedì 22 settembre 2025 alle 14.45 su Canale 5. In attesa di scoprire i protagonisti ufficiali del trono classico e parterre over, un ex cavaliere ha annunciato sui social la fine della sua relazione.

Stiamo parlando di Francesco Relli, che ha deciso di intervenire sui social e annunciare la rottura con Morena Farfante. Dopo essersi conosciuti e frequentati nel dating show di Maria De Filippi hanno deciso di provare a viversi fuori, nella quotidianità, lontano dalle telecamere. La loro storia è continuata fuori a gonfie vele nonostante le polemiche che si erano create fra loro e la presenza di Margherita Aiello, un’altra dama del parterre che aveva frequentato in precedenza lui. Tutto sembrava andare per il meglio, almeno fino a qualche ora fa quando l'ex cavaliere ha annunciato sui social la rottura:

Tutto ha un inizio ed una fine, anche le cose più belle. Con questa breve storia vi dico che tra me e Morena non ci sono più i presupposti per continuare. Grazie a chi ci è stato vicino e credeva in noi.

La verità di Francesco sulla rottura con Morena

Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati. La conferma è arrivata direttamente dall'ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne, che ha deciso di intervenire sui social e rivelare a tutti i suoi fan che la storia d'amore con l'ex dama è giunta al termine. Neanche il tempo di fare l'annuncio, che Francesco è stato raggiunto da Lorenzo Pugnaloni.

Interpellato dall'esperto di gossip, Francesco ha raccontato cosa è realmente successo tra loro. Senza mezzi termini, l'ex volto del parterre over del fortunato dating show di Canale 5 ha spiegato di essere arrivato alla conclusione di non credere sia la persona adatta per Morena:

Leggi anche Botta e risposta a distanza tra Tina Cipollari e Mario Adinolfi

Dopo la vacanza abbiamo discusso e litigato ed ho preferito chiudere, perché secondo me non ci sono i presupposti per andare avanti…Non sono adatto a lei, persona fantastica e dolce [...] è stata una mia decisione…I litigi, da come dice lei, su mie mancanze [...] Sta male e capisco tutto, voglio che almeno su questo ne esca bene…Non mi importa passare per lo str**zo…Basta stia bene e che non venga attaccata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Can Yaman a Venezia con Sara Bluma, red carpet di coppia e nuove confessioni su Sandokan
news VIP Can Yaman a Venezia con Sara Bluma, red carpet di coppia e nuove confessioni su Sandokan
Beautiful: Brooke a Venezia 82, Katherine Kelly Lang illumina il Festival del Cinema con un nuovo look
anticipazioni TV Beautiful: Brooke a Venezia 82, Katherine Kelly Lang illumina il Festival del Cinema con un nuovo look
La Notte nel Cuore Anticipazioni 7 settembre 2025: Nihayet affila i coltelli contro Hikmet, si prenderà la sua vendetta!
anticipazioni TV La Notte nel Cuore Anticipazioni 7 settembre 2025: Nihayet affila i coltelli contro Hikmet, si prenderà la sua vendetta!
Innocence, Anticipazioni della Puntata di oggi 7 settembre 2025: Mert accusa Ela, Timur in carcere per colpa sua!
anticipazioni TV Innocence, Anticipazioni della Puntata di oggi 7 settembre 2025: Mert accusa Ela, Timur in carcere per colpa sua!
Beautiful, Forbidden Fruit, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 settembre 2025
Bruno Barbieri - 4 Hotel: la sfida dell'hôtellerie italiana riparte oggi, 7 settembre 2025, su Sky e in Streaming solo su NOW
anticipazioni TV Bruno Barbieri - 4 Hotel: la sfida dell'hôtellerie italiana riparte oggi, 7 settembre 2025, su Sky e in Streaming solo su NOW
Ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago: l'annuncio della coppia
news VIP Ritorno di fiamma tra Serena Enardu e Pago: l'annuncio della coppia
Isola dei Famosi, Chiara Balistreri rivela: "Vittima di minacce, denunciare è necessario"
news VIP Isola dei Famosi, Chiara Balistreri rivela: "Vittima di minacce, denunciare è necessario"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV