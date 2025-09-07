Uomini e Donne, Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati: l'annuncio sui social

News VIP

È giunta al capolinea la storia d'amore nata nel parterre over di Uomini e Donne tra Morena Farfante e Francesco Relli: "Non ci sono i presupposti per continuare".

È giunta al capolinea la storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Morena Farfante e Francesco Relli. Ad ufficializzare la rottura sui social è stato l'ex cavaliere del parterre over del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

È finita tra Morena e Francesco

Uomini e Donne sta per tornare con una nuova ed entusiasmante stagione. La prima puntata del dating show di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo lunedì 22 settembre 2025 alle 14.45 su Canale 5. In attesa di scoprire i protagonisti ufficiali del trono classico e parterre over, un ex cavaliere ha annunciato sui social la fine della sua relazione.

Stiamo parlando di Francesco Relli, che ha deciso di intervenire sui social e annunciare la rottura con Morena Farfante. Dopo essersi conosciuti e frequentati nel dating show di Maria De Filippi hanno deciso di provare a viversi fuori, nella quotidianità, lontano dalle telecamere. La loro storia è continuata fuori a gonfie vele nonostante le polemiche che si erano create fra loro e la presenza di Margherita Aiello, un’altra dama del parterre che aveva frequentato in precedenza lui. Tutto sembrava andare per il meglio, almeno fino a qualche ora fa quando l'ex cavaliere ha annunciato sui social la rottura:

Tutto ha un inizio ed una fine, anche le cose più belle. Con questa breve storia vi dico che tra me e Morena non ci sono più i presupposti per continuare. Grazie a chi ci è stato vicino e credeva in noi.

La verità di Francesco sulla rottura con Morena

Morena Farfante e Francesco Relli si sono lasciati. La conferma è arrivata direttamente dall'ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne, che ha deciso di intervenire sui social e rivelare a tutti i suoi fan che la storia d'amore con l'ex dama è giunta al termine. Neanche il tempo di fare l'annuncio, che Francesco è stato raggiunto da Lorenzo Pugnaloni.

Interpellato dall'esperto di gossip, Francesco ha raccontato cosa è realmente successo tra loro. Senza mezzi termini, l'ex volto del parterre over del fortunato dating show di Canale 5 ha spiegato di essere arrivato alla conclusione di non credere sia la persona adatta per Morena:

Dopo la vacanza abbiamo discusso e litigato ed ho preferito chiudere, perché secondo me non ci sono i presupposti per andare avanti…Non sono adatto a lei, persona fantastica e dolce [...] è stata una mia decisione…I litigi, da come dice lei, su mie mancanze [...] Sta male e capisco tutto, voglio che almeno su questo ne esca bene…Non mi importa passare per lo str**zo…Basta stia bene e che non venga attaccata.

