Uomini e Donne, Morena e Francesco insieme fuori dal programma: le prime parole

News VIP

Morena Farfante è rimasta scottata dalle parole di Francesco ma il pubblico di Uomini e Donne dà ragione al cavaliere, che alla fine decide di uscire con lei dal programma.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, Morena Farfante e Francesco sono usciti insieme dallo studio formando una nuova coppia del trono over. Ecco le loro emozioni dopo la scelta.

Uomini e Donne, Morena fa capitolare Francesco

Morena Farfante è stata una delle grandi protagoniste di questa edizione di Uomini e Donne, con le sue frequentazioni naufragate e tante polemiche. La dama si è presentata come una femme fatale ma ha permesso, piano piano, al pubblico di far conoscere anche la sua vera anima di donna dolce e altruista, romantica e pronta ad innamorarsi. Certo le sue sfilate hanno fatto alzare la temperatura in studio, fino a quando lei, stanca dei commenti per il suo dirompente aspetto fisico, si è presa la scena per replicare e mettersi a nudo trovando l’applauso di tutti per le sue parole. Nel corso dell’ultimo mese, Morena ha frequentato Francesco e tra loro è stato sintonia a prima vista. Mentre la dama siciliana, tuttavia, ha confidato di essere presa dal cavaliere anche a livello emotivo, Francesco non ha voluto esporsi più di tanto dichiarando di stare bene con Morena, di volerla piano piano portare nel suo quotidiano, ma di non essere innamorato.

Le parole di Francesco sono state per lei una doccia fredda tanto che la relazione sembrava conclusa così, senza possibilità di continuare a causa di questo muro emotivo eretto dal cavaliere. Sul web si sono scatenati tutti i fan di Uomini e Donne che hanno dato ragione a Francesco, dato che un mese di conoscenza non può essere abbastanza per pensare di provare un sentimento così profondo o per pretendere che sia ricambiato. Francesco, tuttavia, non ha voluto chiudere e così è tornato al centro dello studio per provare a spiegarsi, sovrastato dalle critiche sterili degli opinionisti che non vedono in lui una persona seria e dall’appoggio di Maria De Filippi la quale, invece, si è schierata apertamente dalla parte del giovane.

Uomini e Donne, Morena e Francesco dopo la scelta

Tornato al centro dello studio per un nuovo confronto con Morena Farfante dopo lo scontro della puntata precedente, Francesco non ha avuto vita facile. Gli opinionisti di Uomini e Donne si sono mostrati molti diffidenti, dando ragione alla dama che pretendeva da lui parole forti dopo un mese di conoscenza e magari un addio insieme al programma di Canale 5. Alla fine, vedendo che la situazione non si sbloccava con la razionalità della quale il cavaliere è palesemente munito (e per fortuna), Francesco si è alzato e ha chiesto a Morena di uscire insieme.

Lei, emozionata, lo ha abbracciato e si è lasciata andare a baci e carezze ballando al centro dello studio. Insomma un’altra coppia si è formata. Mentre la puntata di Uomini e Donne andava in onda, Morena ha ricondiviso alcune foto e video nelle sue Ig Stories, segno che lei e Francesco stanno ancora insieme e che alla fine la decisione di insistere e crederci è stata quella giusta.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.