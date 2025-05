Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Morena prende Francesco per sfinimento!

News VIP

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 23 maggio 2025 su Canale 5, Morena Farfante alla fine convince Francesco a fare il grande passo.

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, venerdì 23 maggio 2025 su Canale 5, Guido lascia lo studio inseguito da Gloria mentre Fulvia fa un passo indietro con Sebastiano. Messo alle strette, Francesco lascia il programma con Morena. A sopresa, Marina dice no alla proposta di Arcangelo, scatenando l'ira di Gemma.Ecco la nostra opinione sulla puntata odierna del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne: Gloria corre dietro a Guido

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con la sceneggiata di Guido. Il cavaliere ha lasciato lo studio quando Gloria Nicoletti ha accettato di ballare con Francesco, che aveva appena avuto uno scontro diretto con Arcangelo, geloso del rivale che sa aver lasciato anche il suo numero alla dama romana. Gloria ci tiene a precisare di non aver mai accettato il numero di Francesco e di averne parlato con Guido per informarlo, ricevendo in cambio una reazione esplosiva e ingiustificata. Gloria è molto infastidita dall’atteggiamento di Guido, che non reputa normale proprio a fronte delle parole d’amore che lui le ha detto in studio. Sulla questione sono intervenuti anche gli opinionisti, che trovano questa scenetta una buona scusa per lasciare lo studio e non dover scegliere di uscire insieme a Gloria. E questa teoria non fa una piega.

La dama esce dallo studio per un chiarimento e lui sembra davvero deciso a lasciare il programma con la faccia da cane bastonato, e noi ce ne faremo tutti una ragione! Passiamo a Sebastiano che sta uscendo con Fulvia e Giusy, ma il racconto del triangolo è un tantino offuscato dalla lampa del cavaliere che vira verso la gradazione Carlo Conti. Fulvia, pur trovandosi bene con Sebastiano, ha ammesso che non riesce a lasciarsi andare se lui frequenta un’altra persona ma non sembra particolarmente infastidita dalla questione. Noi non ci troviamo nulla di strano, si stanno conoscendo non sono innamorati, ma Gianni Sperti sembra sempre stupirsi di queste faccende. Certo, solo quando non riguardano le sue protette. Nella querelle interviene Cinzia, che dopo quanto fatto con Arcangelo dovrebbe scegliere il silenzio ma che puntualmente fa la scelta opposta a quella del buonsenso.

Uomini e Donne: Morena ottiene quello che vuole

Passiamo a Morena Farfante, che è rimasta molto male quando Francesco le ha detto di non provare per lei un forte sentimento nei suoi confronti, prendendosi la ramanzina di tutto lo studio. La dama ha deciso di chiudere ma Francesco è tornato sui propri passi, cercando di spiegarle di essere davvero interessato a lei nella sua totalità, ma di non essere bravo a parole piuttosto a dimostrare nei fatti. Maria De Filippi spezza una lancia a favore del cavaliere difendendolo (grazie Queen almeno qualcosa di sensato la sentiamo in questa puntata). Lui sta cercando di spiegare semplicemente che ha poco tempo e che in quel poco tempo comunque l’ha vista più possibile, ma non è ancora innamorato. Cosa non capite? Alla fine mettono talmente tanto in croce questo povero cristiano, che a questo punto a sbagliato a puntare sulla nostra Monica Bellucci, che per non sentire più nessuno Francesco si è alzato e ha deciso di uscire dal programma con Morena. I due, come nelle migliori commedie romantiche che vanno in onda su Tv8, si sono lasciati andare a baci ed effusioni al centro dello studio con tanto di faccia soddisfatta di Morena, che finalmente ha avuto ciò che voleva.

Torniamo ad Arcangelo e Marina. È passata un’ora e lei deve decidere se accettare la proposta del cavaliere e la risposta è… Rullo di tamburi…No! Notizia che entusiasma Gemma Galgani, felice per questo due di picche. La cosa triste è che la dama torinese è certa che se Marina non si fosse mezza in mezzo, per così dire, lei avrebbe ottenuto il cuore del cavaliere e noi non sappiamo se ridere, strapparci i capelli o spengere la tv e andarci a fare un Campari. Infine torna Guido che si scusa e vuole uscire con Gloria, che circo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.