Uomini e Donne, matrimonio al capolinea tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota?

La storica coppia di Uomini e Donne, formata da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, sarebbe in crisi: è forse la fine del loro matrimonio?

Sembra che la crisi tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sia più seria di quanto pensassero i fan di Uomini e Donne: il matrimonio della storica coppia del trono over sembrerebbe infatti giunto al capolinea, come testimoniano anche alcuni gesti compiuti dai due protagonisti del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, matrimonio al capolinea per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota

La lunga storia d'amore di Aldo Palmeri e Alessia Cammarota potrebbe essere davvero alle battute finali. I due ex protagonisti del dating show di Uomini e Donne hanno già vissuto una crisi importante qualche anno fa, ma questa volta sembra che la rottura possa essere definitiva. A scatenare la preoccupazione tra i fan è stato l'aspetto dell'ex corteggiatrice del trono classico: qualche giorno fa, infatti, Alessia Cammarota si è mostrata sui social visibilmente dimagrita e, controllando tra i profili che ancora segue su Instagram, non compare più quello di Aldo Palmeri. Sebbene si tratti di pochi indizi e non ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale da parte dei diretti interessati, queste poche indiscrezioni sono state sufficienti a far diffondere voci preoccupanti della fine del matrimonio dei due ex protagonisti del programma tv condotto da Maria De Filippi.

Le prime avvisaglie della crisi tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono apparse già poco dopo Natale: l'ultimo post della coppia risale al 19 dicembre, per il loro anniversario di matrimonio, ma poco dopo i due non sono più apparsi insieme sui social. A questo è seguita una comunicazione da parte di Alessia ai suoi followers con l'arrivo dell'anno nuovo.

L'ex corteggiatrice ha deciso di replicare ad alcuni haters che hanno avuto da ridire sul suo lavoro da influencer, mentre altri followers chiedevano spiegazioni sulla sua sparizione dai social. Con un breve messaggio, Alessia ha ammesso che stava vivendo un periodo di difficoltà personali, ma che lei e Aldo Palmeri stavano facendo il possibile per chiarire ciò che stava accadendo tra loro.

Uomini e Donne, crisi in corso per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota

Dopo le parole di Alessia Cammarota, erano arrivate anche quelle di Aldo Palmeri: l'ex tronista di Uomini e Donne aveva pubblicato un video, diverse settimane fa, in cui smentiva le voci di un tradimento da parte sua verso la moglie e affermava che la crisi tra lui e Alessia era passeggera e che come tutte le coppie stavano attraversando un momento di difficoltà che sarebbe presto passato.

Il video dell'ex tronista del dating show aveva fatto molto discutere, perché a molti fan era sembrato più un tentativo di discolparsi, dato che già in passato Aldo Palmeri aveva tradito Alessia Cammarota e aveva confessato il tradimento solo in un secondo momento. La coppia si è conosciuta nel programma di Uomini e Donne, quando Aldo era tronista e Alessia era giunta a corteggiarlo: la scelta era avvenuta a febbraio 2014 e a meno di un anno di distanza, i due sono convolati a nozze.

Nel 2015 la coppia ha accolto Niccolò, mentre nel 2017, dopo la crisi che ha rischiato di separarli, è nato il piccolo Leonardo. Infine, nel 2023, Alessia Cammarota ha dato alla luce il piccolo Mattia.

