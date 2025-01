Uomini e Donne, Aldo Palmeri rompe il silenzio dopo i rumors di una crisi con Alessia Cammarota: "E' vero, ma..."

News VIP

I rumors su una crisi tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati confermati dal diretto interessato, con una precisazione: non è colpa di "terze persone"...

I rumors su una crisi tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati confermati dalle parole dell'ex tronista del dating show di Canale5, che ha però voluto precisare che tra i motivi della crisi tra lui e la moglie non c'è quello di un tradimento, come invece si vociferava sul web.

Uomini e Donne, Aldo Palmeri conferma i rumors di una crisi con Alessia Cammarota: "Nessun tradimento..."

Aldo Palmeri ha rotto il silenzio, pubblicando un messaggio sui social con cui ha confermato le voci di una crisi tra lui e la moglie Alessia Cammarota, conosciuta nel dating show di Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Pochi giorni dopo la storia social dell'ex corteggiatrice che confermava che la coppia stava vivendo un periodo molto difficile, arrivano ora anche le parole di Palmeri. In un video postato qualche ora fa, l'ex tronista è intervenuto a svelare la verità sulla crisi con Alessia Cammarota. La decisione di postare un video per raccontare come stanno davvero le cose è dipesa, ha spiegato l'ex tronista, dalle numerose voci che sono corse sul suo conto e che lo avrebbero tacciato di aver tradito la moglie.

Nel video, Aldo Palmeri ha voluto specificare che tra i motivi della crisi tra lui e la sua compagna non c'è un tradimento e che, come molte altre coppie, anche loro stanno affrontando un periodo difficile e che avrebbero preferito che non trapelasse nulla per rispetto della privacy della loro famiglia e dei loro figli: "Volevamo far rimanere tutto in casa, i panni sporchi li volevamo lavare in casa, come non è successo in passato. Ci sono tre figli di mezzo che cercherò sempre di tutelare. Quello che è stato detto, quelle che stanno uscendo fuori sono delle cose non veritiere. Ripeto io e Alessia abbiamo dei momenti, siamo vivendo un periodo di crisi. Ma questo non vuol dire che ci siano altre persone di mezzo. Questo non vuol dire che io abbia fatto qualcosa di male o che le abbia mancato di rispetto come marito o come padre".

Il discorso di Palmeri si concludeva con un appello ai fan di rispettare maggiormente la sua famiglia e non "inventare ancora cattiverie così gratuite". L'ex tronista, infatti, ha ammesso di non aver mai avuto nulla da nascondere e che, come anche nel 2016, quando rivelò di aver tradito la moglie, se fosse stato questo il caso, l'avrebbe rivelato.

Sta dando quel filmato di Totti pic.twitter.com/FkTwkA8MhK — MariaB.🍫 (@b98_maria) January 24, 2025

Uomini e Donne, crisi in corso per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota

Alessia Cammarotae Aldo Palmeri sono una delle coppie nate a Uomini e Donne più seguite sui social, ma da alcuni giorni si sono diffuse voci e rumors di una crisi tra i due ex protagonisti del dating show. La coppia si è conosciuta e innamorata negli studi di Uomini e Donne nel 2013, quando Palmeri era tronista del trono classico e Alessia Cammarota scese a corteggiarlo e lo conquistò. Dopo solo un anno di fidanzamento la coppia convolò a nozze il 19 dicembre del 2014 e nel corso degli anni la loro famiglia è cresciuta con l'arrivo di tre bambini, Niccolò, Leonardo e Mattia, nato nel 2023.

A dicembre 2024, i due hanno festeggiato 10 anni di matrimonio, ma nel giro di poche settimane si sono diffuse voci di una crisi e che, ancora una volta, Aldo Palmeri avesse tradito la moglie, come già accaduto nel 2016. Pochi giorni fa, inoltre, Alessia Cammarota ha pubblicato un messaggio sui social, rivelando che la sua assenza da Instagram era dipesa proprio da un difficile momento che stava vivendo.

Alessia Cammarota ha pubblicato una storia sui social che non è passata inosservata e che per molti sembra una conferma della possibile crisi tra lei e il marito: "Non sto vivendo una gran periodo, ho bisogno di tempo…del mio tempo. Ci sono impegni che ho preso, non pensando di vivere tutto questo. Ma li ho presi e li porterò avanti! Mi ero promessa che col nuovo anno mi sarei rimessa in pista ma non riesco, non me la sento…non ancora".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne