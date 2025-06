Uomini e Donne, Cristina Ferrara sotto accusa: ''Ha firmato con un’agenzia''

News VIP

Cristina Ferrara punta al mondo della televisione dopo Uomini e Donne? Arriva una segnalazione.

Non è una novità che, dopo un percorso positivo a Uomini e Donne, alcuni protagonisti vogliano continuare a lavorare in questo settore o almeno provarci. È questo il caso di Cristina Ferrara? Ecco la segnalazione sulla scelta di Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, Cristina entra in un’agenzia

Uomini e Donne torna a settembre 2025 con una nuova stagione ma, nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati sui protagonisti di questa edizione che continuano ancora a far parlare di loro anche una volta spente le telecamere. Cristina Ferrara si è fatta apprezzare dal pubblico del dating show di Maria De Filippi, che inizialmente invece era molto scettico sulla sua sincerità. Dopo la scelta di Gianmarco Steri, infatti, Cristina si è mostrata sinceramente coinvolta da questa relazione, conquistando anche due dame del trono over con la sua dirompente bellezza, e sembra che la coppia abbia tanti progetti in comune.

Certo ci sono ancora indiscrezioni che vorrebbero Gianmarco e Cristina già in crisi, pronti a dirsi addio ma solo dopo essersi fatti abbastanza pubblicità. Quale sarà la verità? Al momento crediamo a quello che vediamo ovvero ad una coppia giovane e molto presa dal rapporto. Nel frattempo, arriva un’altra indiscrezione sull’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che starebbe puntando a continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Cristina e Gianmarco puntano alla tv?

Il successo di Gianmarco Steri nello studio di Uomini e Donne è stato clamoroso. Prima come corteggiatore di Martina De Ioannon, poi come tronista, Gianmarco ha ottenuto davvero tanti giudizi positivi e così sembra che il romano voglia sfruttare la sua popolarità, finché dura, per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Un sentimento condiviso con la fidanzata Cristina Ferrara, almeno così pare stando all’ultima indiscrezione lanciata da Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

"Lei ha firmato con un'agenzia, l'ha anche messa sul suo profilo perché vuole lavorare in questo settore. Entrambi vogliono lavorare, soprattutto Gianmarco, anche se hanno firmato con due agenzie diverse”.

Insomma, secondo l’esperto di gossip questa giovane coppia di Uomini e Donne sarebbe pronta a mettersi in gioco in altri programmi. Del resto si parla della possibile partecipazione di Gianmarco al Grande Fratello, ma che male ci sarebbe? La popolarità si può sfruttare nel giusto modo quando uno se l’è guadagnata.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.