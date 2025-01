Uomini e Donne, Martina De Ioannon torna sui social dopo la scelta: "I mesi più belli della mia vita"

News VIP

Dopo la sua scelta, Martina De Ioannon è tornata sui social, esprimendo la sua gratitudine per il percorso vissuto a Uomini e Donne.

Ieri, venerdì 24 gennaio, è andata in onda una delle puntate più attese dai fan di Uomini e Donne, quella della scelta di Martina De Ioannon. Dopo un percorso di 5 mesi, la tronista romana ha scelto Ciro Solimeno, mentre a Gianmarco Steri è stata data la possibilità di diventare il nuovo tronista. A distanza di poche ore dalla messa in onda della puntata, Martina è tornata sui social per ringraziare i fan e tutti coloro che l'hanno sostenuta nel suo percorso nel dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon torna sui social dopo la scelta

Martina De Ioannon è tornata sui social dopo la messa in onda della puntata della sua scelta e ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta nel suo percorso nel dating show. Quando fu annunciato che la nuova tronista di Uomini e Donne era proprio lei, l'ex protagonista di Temptation Island, il pubblico ebbe reazioni contrastanti e non subito Martina venne apprezzata.

Dei numerosi commenti negativi ricevuti dagli haters la tronista romana parlò anche in trasmissione, ammettendo di esserne ferita, ma che non l'avrebbero certo fermata dal trovare la persona giusta per lei. E, infatti, Martina ha dimostrato nel suo percorso di aver davvero scelto con il cuore, preferendo Ciro Solimeno al ben più amatissimo Gianmarco Steri, perché come lei stessa ha dichiarato al corteggiatore napoletano "non posso andare contro il mio cuore".

Nonostante le aspettative, il trono di Martina De Ioannon si è rivelato uno dei più appassionanti degli ultimi anni, merito della grinta e delle fragilità della sua protagonista, ma anche dei due corteggiatori, con i quali Martina ha creato due percorsi diversi ma ugualmente veri e sentiti. Proprio per l'importanza che entrambi hanno rivestito nel suo percorso, nel post di ringraziamento pubblicato su Instagram, Martina non ha potuto non dedicare loro qualche parola.

Uomini e Donne, "un viaggio emozionante": le parole di Martina sul percorso nel dating show

Rompendo il silenzio dopo la scelta, Martina De Ioannon ha voluto ringraziare tutti coloro che l'hanno sostenuta nel suo percorso a Uomini e Donne. In primis le sue amiche e la sua famiglia, il porto sicuro a cui tornare e con i quali si è più volte confrontata nel corso di questi mesi. Ma anche la sua "seconda famiglia" come li ha definiti, da Maria De Filippi a Raffaella Mennoia e all'intera redazione e produzione del dating show, che l'hanno accolta e fatta sentire capita.

A Maria De Filippi, la tronista ha rivolto già alcune parole al momento della scelta, dichiarando che è stato merito dell'opportunità che le ha dato come tronista se il pubblico ha davvero imparato a conoscerla e capirla. Martina ha anche voluto ringraziare Ciro e Gianmarco, i co-protagonisti del suo percorso, grazie ai quali il suo trono è diventato seguitissimo, tanto da far dividere in due schieramenti i fan (ciruzzers e coatters). "Grazie a Ciro e Gianmarco, perché con educazione e sincerità hanno tirato fuori tutte le mie emozioni e tutti i miei difetti".

Nel post Martina ha anche affrontato la questione dei commenti negativi ricevuti nel corso di questi 5 mesi, dichiarando che, nonostante tutto, non le hanno impedito di andare avanti e trovare la sua persona. Infine, un ringraziamento a tutto il pubblico che l'ha seguita e che ha vissuto con lei le numerose emozioni di questo "viaggio indimenticabile".

