Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Martina De Ioannon sceglie Ciro Solimeno mentre tutti piangono con Gianmarco

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi venerdì 24 gennaio 2025 su Canale 5, in onda la seconda parte della scelta di Martina De Ioannon. Per Gemma Galgani un nuovo cavaliere, che sembra non essere il suo tipo, mentre Fabio e Elena si lasciano dopo l'ennesima discussione nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon non sceglie Gianmarco Steri

Oggi in onda la seconda parte della scelta di Martina De Ioannon, scelta che ha scatenato l’indignazione del pubblico che avrebbe preferito assistere ad una puntata unica. Ma ragazzi, ma secondo voi… L’unico torno decente in almeno cinque anni, potevamo non sorbircelo per ancora due puntate così da avere doppio share? Commenti sulla questiona a parte, Martina si trova in difficoltà ad affrontare Gianmarco Steri soprattutto quando deve comunicargli che non sarà lui la sua scelta. La tronista romana è scoppiata in lacrime e noi con lei perché come è possibile che non sia Gianmarco la scelta? Non lo sappiamo, le fan di Ciro Solimeno non concorderanno con noi e ce ne faremo una ragione più che ampiamente.

Tutti si sono commossi in studio per l’addio di Gianmarco a Uomini e Donne, compresa Tina Cipollari che si è rifugiata dietro le quinte in lacrime e Maria De Filippi, che ha voluto scrivere una lettera al corteggiatore romano. È il momento dell’ingresso in studio di Ciro Solimeno, visibilmente emozionato per questo momento. Martina ripercorre il loro percorso nello studio del dating show di Canale 5 fino a comunicargli che è proprio lui la sua scelta. Ora, che siate team Ciro o team Gianmarco, è indubbio che la non scelta sia stata più emozionante e sofferta della scelta vera e propria. Comunque Ciro decide di rispondere con una serie di frasi sull’amore prima di dire il suo sì e donare alla tronista romana un anello. Sotto la tradizionale cascata di petali rossi, Ciro e Martina ballano mentre la collega Francesca Sorrentino è disperata e in lacrime. Francesca stai pensando al tuo momento romantico? Ecco forse è ora di rendersi conto che a quel punto bisogna arrivarci e fare le cose sul serio.

Uomini e Donne, nuovo cavaliere per Gemma Galgani

Dopo l’emozionante scelta di Martina De Ioannon, passiamo al trono over con Gemma Galgani. Dopo aver lanciato un appello per cercare il suo perfetto cavaliere, la dama torinese viene sorpresa da un nuovo corteggiatore ovvero Stefano, un signore distinto - decisamente lontano dai canoni dell’uomo giovanile che solitamente fa colpo su Gemma - che è pronto a corteggiarla e lei accetta di conoscerlo meglio. Del resto, in tempi di magra… Poco dopo Galgani viene nuovamente tirata in ballo, questa volta nella querelle tra Fabio e Elena che hanno deciso di interrompere definitivamente la loro conoscenza. La dama si era già lamentata del fatto che al cavaliere italo-americano, che azzecca meglio il tempo di una mazurca che le giuste parole da dire alla donna che sta corteggiando, tirasse in ballo spesso e volentieri la sua conoscenza con la dama torinese.

Sembra che la situazione sia precipitata negli ultimi giorni, portando definitivamente Elena a scegliere di allontanarsi e anche in questo caso Fabio non ha avuto parole carine per lei, volendo per forza passare dalla parte della ragione. Insomma, furbetti ne abbiamo nel parterre del trono over? Fabio è sicuramente l’apripista. Barbara De Santi, invece, ammette di voler sentire più emozioni nei confronti dei suoi cavalieri ma gli opinionisti le fanno notare che alla sua età forse è più importante la conoscenza che il sentimento di pancia.

