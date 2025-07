Uomini e Donne, Martina De Ioannon svela cosa ha provato quando ha conosciuto la famiglia di Ciro Solimeno

News VIP

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono una delle coppie più seguite di Uomini e Donne e l'ex tronista ha raccontato cosa ha provato quando ha incontrato per la prima volta la famiglia dell'ex corteggiatore.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono una delle coppie più amate di Uomini e Donne: la tronista romana e il corteggiatore napoletano si sono conosciuti e innamorati all'interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Al momento della scelta, per Martina è stato inevitabile seguire il suo cuore e scegliere Ciro, preferendolo a Gianmarco Steri. A distanza di mesi da quel momento, Martina e Ciro hanno intrapreso una felice convivenza e l'ex tronista ha raccontato delle emozioni provate quando ha conosciuto la famiglia del fidanzato per la prima volta.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon: "Ero spaventata di conoscere la famiglia di Ciro"

Molto attiva sui social, Martina De Ioannon ha raccontato ai fan, in una diretta su TikTok, come procede la sua storia d'amore con Ciro Solimeno. I due protagonisti di Uomini e Donne vivono insieme da qualche mese e hanno festeggiato da poco i loro primi sei mesi insieme da quando sono diventati ufficialmente una coppia. Martina, che aveva partecipato a Temptation Island con l'ex Raul Dumitras, non ha mai nascosto di aver trovato in Ciro un compagno molto diverso da Raul, con il quale costruire qualcosa di profondo e duraturo.

Nel parlare del loro rapporto, Martina ha evidenziato che, nonostante i litigi che ci sono in ogni coppia e nonostante i reciproci difetti, tra lei e Ciro tutto procede alla grande e che da quando è con lui ha ritrovato la sua felicità: "Sono felice. Questa per me è la risposta più soddisfacente a tutti coloro che non credevano in noi. I dubbi ci possono essere, non è che ci sposiamo domani. Ma stiamo mettendo delle basi solide e importanti".

Immediatamente, le fan hanno chiesto se la sua storia attuale potesse essere paragonata a quella precedente, ma Martina ha subito smorzato i toni, preferendo non nominare direttamente Raul, né esacerbare la situazione. Con l'ex fidanzato, di recente, ci sono stati alcuni scambi di battutine sui social, ma Martina ha preferito rispondere in maniera diplomatica alle curiosità delle follower:

"Ho avuto altre storie, ma non c'è paragone. Stiamo crescendo insieme. Anche se sono sicura, devo migliorare tanti aspetti del mio carattere"

Nel corso della diretta, Martina ha anche rivelato com'è stato il primo incontro con la famiglia di Ciro, che ha conosciuto dopo la fine dell'esperienza a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e il primo incontro con la famiglia di Ciro Solimeno

Durante una diretta su TikTok, Martina De Ioannon ha rivelato alle sue fan com'è stato il primo incontro con la famiglia di Ciro Solimeno: Martina li ha incontrati dopo aver concluso il suo percorso da tronista e ha ammesso che inizialmente temeva che i genitori del corteggiatore potessero avere un'opinione negativa di lei, a causa dei suoi trascorsi televisivi: "Inizialmente ero spaventata, avendo fatto delle esperienze televisive, per quanto posso sembrare forte, temevo i pregiudizi. Perché ce ne sono tanti nei miei confronti, anche se li ho sempre superati. In quel caso erano i genitori del mio fidanzato, della persona che amo, e la mia paura era che passassi per la persona che non ero".

Quando è diventata tronista, infatti, Martina è stata molto criticata, perché accusata di aver deciso di partecipare al dating show a pochi mesi dalla fine della storia con Raul Dumitras. Tuttavia, ha raccontato Martina, le sue preoccupazioni riguardo la famiglia di Ciro si sono rivelate presto infondate:

"All'inizio avevo paura, ma ho trovato delle persone accoglienti e semplici come me"

