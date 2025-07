Temptation Island, scontro social tra Raul Dumitras e Ciro Solimeno!

News VIP

Ciro Solimeno e Raul Dumitras sono diventati protagonisti di un dissing sui social. L'ex protagonista di Temptation Island e l'ex corteggiatore di Uomini e Donne si sono rivolti diverse frecciatine sui social, che ha visto anche i fan schierarsi con l'uno o l'altro.

Temptation Island, Raul Dumitras e Ciro Solimeno protagonisti di un dissing sui social

Chi ha seguito la precedente edizione di Temptation Island, ricorderà bene la partecipazione di Raul Dumitras in coppia con Martina De Ioannon. Al termine del loro percorso nel docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, i due avevano concluso la loro relazione. L'eccessiva gelosia di Raul, a detta di Martina, era ciò che l'aveva portata a riconsiderare i suoi sentimenti per il ragazzo e a voler mettere un punto alla loro storia. Dopo un breve flirt con il tentatore Carlo, Martina aveva voltato pagina, diventando una delle troniste di Uomini e Donne. Negli studi Elios aveva ritrovato l'amore e il sorriso con il corteggiatore Ciro Solimeno, che aveva scelto al termine del trono, preferendolo a Gianmarco Steri.

La storia d'amore tra Martina e Ciro sta proseguendo molto bene e, a distanza di mesi dall'uscita dal programma Fascino, i due hanno iniziato a convivere, dimostrando di essere molto uniti e sereni. Nonostante sia trascorso quasi un anno dalla fine della storia con Raul, tra lui e Martina non sono mancate frecciatine nel corso dei mesi precedenti: Dumitras non ha mai nascosto di non apprezzare il comportamento dell'ex fidanzata e ha commentato positivamente la scelta di affidare il trono classico e Gianmarco Steri dopo che il corteggiatore non è stato scelto da Martina.

Di recente, inoltre, Raul ha scatenato una polemica e un dissing social con Ciro Solimeno, rispondendo al commento di una fan sotto un suo video. Su TikTok, infatti, l'ex protagonista di Temptation Island ha postato un video e a molti non è sfuggito il commento di una sua fan...

Temptation Island, volano stracci tra Raul e Ciro: c'entra Martina?

Un video pubblicato da Raul Dumitras ha scatenato un dissing social con Ciro Solimeno: il primo, infatti, ha postato un video su TikTok, che è statocommentato postivamente dai suoi fan. Una di loro, in particolare, non si è trattenuta dal commentare con un ironico "ma che ne sa Ciro" al quale Raul ha replicato con un "Chi?", che ha fatto pensare ai fan che volesse ironizzare sull'attuale fidanzato della sua ex.

Per tutta risposta, Ciro Solimeno ha postato un video su TikTok con Martina: in sottofondo c'è la canzone di Tony Effe Chiara e l'ex corteggiatore sembra aver deciso di rispondere a tono, perché ha sostituito il verso della canzone "Io sono Tony" con "Io sono Ciro", dando poi un bacio alla fidanzata. Anche se non ha citato esplicitamente il rivale, le parole di Ciro sono parse un richiamo esplicito a quel commento. Sarà così?

