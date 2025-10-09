TGCom24
Uomini e Donne, Martina De Ioannon si difende dalle critiche e sbotta sui social

Irene Sangermano

Martina De Ioannon attaccata sui social per la rottura con Ciro Solimeno. L'ex tronista di Uomini e Donne sbotta sui social.

Martina De Ioannon si è infuriata e ha deciso di sfogarsi sui social dopo aver ricevuto tanti attacchi per la fine della sua relazione con Ciro Solimeno. Ecco cosa ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon sotto attacco

Dopo aver annunciato la sua rottura con Ciro Solimeno, dopo otto mesi dalla scelta nello studio di Uomini e Donne e dall’inizio della loro convivenza avvenuta poco dopo, Martina De Ioannon ha iniziato ad essere presa di mira sui social. A causa delle voci sul suo coinvolgimento con Gianmarco Steri, la sua non scelta nonché ex tronista del dating show di Maria De Filippi, che Martina non ha mai ancora smentito apertamente, molti fan hanno iniziato a credere che la relazione con Ciro sia finita per un tradimento.

Ad alimentare i pettegolezzi anche la liaison con Carlo Marini, l’ex tentatore di Temptation Island che le aveva fatto perdere la testa e che aveva frequentato per qualche settimana prima di diventare tronista. Insomma, Martina è passata come la carnefice della situazione mentre Ciro, rimasto a Roma per lavoro, come la vittima di una situazione che gli ha spezzato il cuore. Il pubblico social si è accorto poi che Martina ha iniziato a mettere like ad una serie di commenti contro Ciro, accusato di star giocando il ruolo della vittima per uscirne pulito, e così quando è stato fatto notare, De Ioannon è esplosa e si è difesa.

Uomini e Donne, Martina si difende dalle critiche

Secondo la maggior parte dei fan di Uomini e Donne è da attribuire a Martina De Ioannon la colpa della fine della sua relazione con Ciro Solimeno. Molti credono che la ragazza lo abbia tradito, si parla di un ritorno di fiamma con Gianmarco Steri poi di un flirt con Carlo Marini, e quindi in molti credono che Ciro sia la parte lesa. A questo punto, l’ex tronista di Uomini e Donne si è infiammata e ha replicato sui social:

"Io non vedo silenzio, ma allusioni a tradimenti mai accaduti per fare vittimismo, però è più facile attaccare me per un TikTok. Buona giornata”.

Insomma, Martina non ha più intenzione di ricevere critiche gratuite. In tutto questo, Ciro non ha ancora commentato nulla e si tiene lontano dalle polemiche sui social, limitandosi a pubblicare video del suo lavoro come agente immobiliare e video dei suoi allenamenti in palestra.

Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
