TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Martina De Ioannon frequenta l’ex tentatore Carlo Marini? Il gossip
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Martina De Ioannon frequenta l’ex tentatore Carlo Marini? Il gossip

Irene Sangermano

Dopo la rottura con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha ripreso a frequentare Carlo Marini, ex tentatore di Temptation Island. Ecco come ha commentato lei.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon frequenta l’ex tentatore Carlo Marini? Il gossip

Da quando si è lasciata con Ciro Solimeno, comunicando la rottura con un annuncio ufficiale su Instagram che non ha esaurito la curiosità dei fan, Martina De Ioannon è finita al centro di diversi pettegolezzi. Poche ore fa, ad esempio, si sono diffuse segnalazioni su un ritorno di fiamma con Carlo Marini, ex tentatore di Temptation Island.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon torna da Carlo?

Come i più attenti avevano iniziato a supporre nelle ultime settimane, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno stavano vivendo una forte crisi. Forte al punto da portare alla rottura definitiva tra loro, comunicata ai fan che hanno sempre seguito il loro percorso, attraverso un comunicato congiunto su Instagram. Cosa sia successo esattamente non è chiaro, potrebbe trattarsi di una crisi nata da tempo e poi culminata nella consapevolezza che tra loro non potrà mai funzionare, a causa di diversità caratteriali importanti anche nella vita di tutti i giorni.

C’è anche chi, tuttavia, crede che all rottura possa averci messo lo zampino un certo noto ex tronista romano, con il quale Martina ha avuto un trascorso proprio nello studio di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, infatti, si parla di vicinanza tra Gianmarco e Martina anche se nessuno dei due ha confermato o smentito, dopo un incontro fortuito in un noto locale di Roma qualche settimana fa, che potrebbe aver riacceso la passione. Del resto sono molti i fan del dating show di Maria De Filippi che hanno sempre sperato si formasse questa coppia dato che, durante il loro percorso, si notavano molte affinità tra loro. Quello che, invece, nessuno si aspettava è la notizia di poche ore fa che riguarda il riavvicinamento in corso tra De Ioannon e un ex tentatore della sua edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne, Martina rompe il silenzio su Carlo

Mentre tutti sono concentri sullo scovare indizi a proposito di un possibile ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, arriva un pettegolezzo inaspettato sull’ex tronista di Uomini e Donne. Alcune fan di Deianira Marzano, infatti, hanno riportato che Martina starebbe vedevo nuovamente Carlo Marini, l’affascinante ex tentatore che la fece capitolare durante la sua edizione di Temptation Island, in coppia con l’allora fidanzato Raul Dumitras. Ma sarà veramente così?

Tra Martina e Carlo c’è stato un brevissimo flirt tra la fine del programma e la nomina della romana come nuova tronista del dating show di Canale 5, ma nulla che potesse far pensare ad un immediato ritorno di fiamma dopo la fine della relazione lunga otto mesi di Martina con Ciro Solimeno. A rompere il silenzio sulla questione è stata proprio l’ex tronista che ha assicurato che non è in corso nessun flirt, guardandosi bene tuttavia dal nominare Gianmarco.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
X Factor 2025, stasera su Sky i secondi Bootcamp: Francesco Gabbani giocherà il suo X-Pass?
anticipazioni TV X Factor 2025, stasera su Sky i secondi Bootcamp: Francesco Gabbani giocherà il suo X-Pass?
Temptation Island, Valentina Riccio annulla le nozze con Antonio Panico? ''Lui ha sbagliato''
news VIP Temptation Island, Valentina Riccio annulla le nozze con Antonio Panico? ''Lui ha sbagliato''
Grande Fratello: Rasha Younes si sbilancia su Omer Elomari, in arrivo il primo flirt di questa edizione?
news VIP Grande Fratello: Rasha Younes si sbilancia su Omer Elomari, in arrivo il primo flirt di questa edizione?
Beautiful: Hope Logan si sposa... ma non nella Soap, ecco le foto del matrimonio di Annika Noelle
anticipazioni TV Beautiful: Hope Logan si sposa... ma non nella Soap, ecco le foto del matrimonio di Annika Noelle
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 ottobre 2025
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si confessa: "Dentro ho rabbia per le cose che mi sono accadute"
news VIP Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso si confessa: "Dentro ho rabbia per le cose che mi sono accadute"
Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori: benvenuta, Priscilla!
news VIP Giulia De Lellis e Tony Effe sono diventati genitori: benvenuta, Priscilla!
Io Canto Family, stasera su Canale 5, la terza puntata
anticipazioni TV Io Canto Family, stasera su Canale 5, la terza puntata
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV