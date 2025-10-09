Uomini e Donne, Martina De Ioannon frequenta l’ex tentatore Carlo Marini? Il gossip

News VIP

Dopo la rottura con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha ripreso a frequentare Carlo Marini, ex tentatore di Temptation Island. Ecco come ha commentato lei.

Da quando si è lasciata con Ciro Solimeno, comunicando la rottura con un annuncio ufficiale su Instagram che non ha esaurito la curiosità dei fan, Martina De Ioannon è finita al centro di diversi pettegolezzi. Poche ore fa, ad esempio, si sono diffuse segnalazioni su un ritorno di fiamma con Carlo Marini, ex tentatore di Temptation Island.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon torna da Carlo?

Come i più attenti avevano iniziato a supporre nelle ultime settimane, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno stavano vivendo una forte crisi. Forte al punto da portare alla rottura definitiva tra loro, comunicata ai fan che hanno sempre seguito il loro percorso, attraverso un comunicato congiunto su Instagram. Cosa sia successo esattamente non è chiaro, potrebbe trattarsi di una crisi nata da tempo e poi culminata nella consapevolezza che tra loro non potrà mai funzionare, a causa di diversità caratteriali importanti anche nella vita di tutti i giorni.

C’è anche chi, tuttavia, crede che all rottura possa averci messo lo zampino un certo noto ex tronista romano, con il quale Martina ha avuto un trascorso proprio nello studio di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, infatti, si parla di vicinanza tra Gianmarco e Martina anche se nessuno dei due ha confermato o smentito, dopo un incontro fortuito in un noto locale di Roma qualche settimana fa, che potrebbe aver riacceso la passione. Del resto sono molti i fan del dating show di Maria De Filippi che hanno sempre sperato si formasse questa coppia dato che, durante il loro percorso, si notavano molte affinità tra loro. Quello che, invece, nessuno si aspettava è la notizia di poche ore fa che riguarda il riavvicinamento in corso tra De Ioannon e un ex tentatore della sua edizione di Temptation Island.

Uomini e Donne, Martina rompe il silenzio su Carlo

Mentre tutti sono concentri sullo scovare indizi a proposito di un possibile ritorno di fiamma tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, arriva un pettegolezzo inaspettato sull’ex tronista di Uomini e Donne. Alcune fan di Deianira Marzano, infatti, hanno riportato che Martina starebbe vedevo nuovamente Carlo Marini, l’affascinante ex tentatore che la fece capitolare durante la sua edizione di Temptation Island, in coppia con l’allora fidanzato Raul Dumitras. Ma sarà veramente così?

Tra Martina e Carlo c’è stato un brevissimo flirt tra la fine del programma e la nomina della romana come nuova tronista del dating show di Canale 5, ma nulla che potesse far pensare ad un immediato ritorno di fiamma dopo la fine della relazione lunga otto mesi di Martina con Ciro Solimeno. A rompere il silenzio sulla questione è stata proprio l’ex tronista che ha assicurato che non è in corso nessun flirt, guardandosi bene tuttavia dal nominare Gianmarco.