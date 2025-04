Uomini e Donne, Martina De Ioannon sbotta contro un hater: "Basta! Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco!"

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon ha sbottato infastidita sui social contro l'ennesimo attacco di un hater: ecco cosa è successo!

Martina De Ioannon si è ritrovata a replicare all'ennesimo attacco di un hater: sui social, dove l'ex tronista di Uomini e Donne è molto attiva, è apparso un nuvo commento che cercava di sminuire la scelta di Martina di uscire dal dating show accanto al corteggiatore Ciro Solimeno, preferendolo a Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon sbotta stizzita all'ennesimo attacco degli haters

Fin dal momento in cui le Anticipazioni del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi hanno rivelato che la scelta di Martina De Ioannon era Ciro Solimeno, il web si è diviso tra chi riteneva che la tronista avesse seguito il cuore e scelto il corteggiatore napoletano e chi, invece, riteneva che avesse sbagliato alla grande e che Gianmarco Steri meritasse di essere la scelta. Neppure la proposta della conduttrice di Uomini e Donne di affidare al corteggiatore romano la possibilità del trono è servita a placare gli animi, tanto che ancora a distanza di mesi, Martina subisce gli attacchi degli haters.

I primi sono iniziati poco dopo la scelta: molti utenti hanno espresso forte malcontento verso Ciro e l'ex tronista è intervenuta a zittire i detrattori della sua relazione, mostrandosi sempre più sorridente e radiosa sui social. Qualche altro hater ha, invece, pensato bene di accusare Ciro Solimeno di non essere così trasparente nei confronti della nuova fidanzata e sono arrivate diverse segnalazioni ai gossippari della rete su presunti tradimenti dell'ex corteggiatore partenopeo. Anche in questo caso, Martina è intervenuta a difendere il fidanzato.

La coppia ha proseguito intanto il suo percorso e, nonostante i timori iniziali, i due hanno scelto di andare a convivere dopo appena qualche mese: la lontananza era troppa e sia Martina sia Ciro hanno deciso di compiere questo passo importante insieme. Ospiti da Maria De Filippi, hanno anche raccontato di come procede la loro storia e hanno salutato Gianmarco, che era lì presente come tronista.

Uomini e Donne, Martina presa di mira per la sua scelta: l'ex tronista replica!

L'incontro tra Martina, Ciro e Gianmarco ha messo sempre più in chiaro come l'ex tronista abbia davvero scelto con il cuore e sia più che felice e soddisfatta del suo percorso e della sua decisione. Insieme a Ciro, infatti, Martina è sempre più felice e non perde occasione per aggiornare i fan sull'andamento della sua vita e su come la sua relazione con il partenopeo proceda a gonfie vele. Nonostante anche in tv si sia visto che tra lei e Gianmarco non c'è alcun tipo di attrazione e che lei è felice con Solimeno, alcuni haters non sembrano volersi rassegnare.

Sotto l'ultimo video postato da Martina su TikTok, nel quale lei e Ciro sono in sella alla moto felici e innamorati, un hater ha pensato bene di commentare "il migliore è Gianmarco", alludendo alla vecchia competizione che c'era tra i fan del tronista romano e le ciruzzers, le fan di Ciro Solimeno. A queste parole, Martina ha ribattuto stizzita che non esiste alcuna competizione tra i due ragazzi e che né lei, né Ciro avranno mai parole offensive per Gianmarco: "Perché dovete creare una competizione che non esiste? Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco. Per me è stato una persona importante a cui voglio bene e questo Ciro lo rispetta. se pensate che così facendo create odio, siete fuori strada".

