Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno raccontano come procede la loro convivenza

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati ospiti di una delle ultime puntate di Uomini e Donne e ai microfoni di Witty Tv hanno raccontato di come procede la loro convivenza.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati tra i protagonisti più amati dell'attuale edizione di Uomini e Donne: la tronista e il corteggiatore napoletano sono tornati nello studio del dating show in una delle ultime puntate andate in onda su Canale5 e hanno raccontato come procede la loro storia d'amore. In particolare, hanno rivelato di aver iniziato a convivere da qualche settimana, poiché sentivano troppo la mancanza l'uno dell'altro.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ospiti in studio

Nel corso della puntata andata in onda lunedì 31 marzo, in studio sono stati ospiti Martina De Ioannon e Ciro Solimeno: la coppia è tornata nel programma tv a distanza di qualche mese dalla scelta di Martina per riabbracciare alcuni dei protagonisti del trono over, oltre alla conduttrice Maria De Filippi. In studio c'era anche Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina, che è parso imbarazzato dal rivedere la tronista, ma si è anche complimentato con lei per il nuovo taglio di capelli.

Con ironia e leggerezza, Ciro e Martina hanno raccontato di come procede la loro storia d'amore: "Abbiamo litigato solo due volte da quando stiamo insieme" ha rivelato l'ex tronista "e in entrambe le occasioni, io tendevo a chiudermi, ma lui invece voleva subito chiarire". La coppia è parsa serena e innamorata, tanto da rivelare che già da un mese hanno deciso di andare a convivere. Una scelta che è arrivata in maniera graduale ed è stata dettata dal desiderio di trascorrere quanto più tempo possibile insieme.

"Inizialmente, abbiamo deciso di viverci con i nostri tempi, stando una a Roma e l'altro a Napoli, ma poi ci siamo resi conto che ci mancavamo troppo e abbiamo deciso di andare a vivere insieme" ha raccontato Ciro, aggiungendo che ha instaurato un bel rapporto con la famiglia della fidanzata e di adorare suo suocero. Anche Martina ha ammesso che, benché li viva meno poiché ora vivono a Roma, la famiglia di Ciro l'ha accolta con affetto e i genitori dell'ex corteggiatore sono due persone meravigliose.

Uomini e Donne, Martina e Ciro rivelano come procede la loro convivenza

La coppia si è anche raccontata in un post puntata ai microfoni di WittyTv, rivelando come stanno vivendo la convivenza: se appena usciti dal dating show, Martina De Ioannon non sembrava voler accellerare i tempi e affrettarsi a convivere, con il trascorrere del tempo l'amore per Ciro si è solidificato al punto che l'idea di essere separati le è parsa intollerabile. Nel ritornare nel dating show, Martina ha ammesso che si è trattato di un'emozione intensa: "Quando siamo entrati in cameino ho pensato: "Ma noi ci possiamo stare in camerino insieme?" [...] Rifare il percorso, scendere le scale, farlo insieme è stato ancora più emozionante".

Sulla convivenza, Martina ha aggiunto che ognuno di loro ha i propri spazi e che hanno creato una loro routine, come ha spiegato anche Ciro, rivelando che se lui è impegnato in palestra o con lo studio, lei esce con le amiche o viceversa. "Quando sento la mancanza di casa, poi scendo a Napoli" ha raccontato il corteggiatore napoletano. Prima di salutare la produzione, i due ragazzi hanno voluto offrire un consiglio ai protagonisti del dating show:

"Durante il percorso i dubbi sono tanti e viversi fuori è diverso. Perciò, credeteci! Perché fuori i sentimenti che si provano qui dentro, se poi portati fuori, diventano amore potente"

