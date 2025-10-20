TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle parole di Ciro Solimeno con una frecciatina
News VIP

Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle parole di Ciro Solimeno con una frecciatina

Maria Castaldo

Dopo l'intervista rilasciata da Ciro Solimeno a Lorenzo Pugnaloni, arriva anche la frecciatina di Martina De Ioannon in risposta alle parole dell'ex fidanzato, conosciuto a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle parole di Ciro Solimeno con una frecciatina

La fine della storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ha aperto un inaspettato nuovo capitolo di scoop. Stando a quanto l'ex corteggiatore e scelta di Uomini e Donne ha raccontato al blogger e giornalista Lorenzo Pugnaloni, Martina ha iniziato a frequentare Gianmarco Steri, altro suo ex corteggiatore, confermando così i rumors che circolavano da settimane su di loro. Dopo l'intervista di Ciro, Martina avrebbe replicato alle parole dell'ex fidanzato con un video-frecciatina...

Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle parole di Ciro Solimeno

In una lunga intervista che ha movimentato il pomeriggio di domenica, 19 ottobre, dei fan di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Ciro Solimeno ha rivelato la verità su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Da settimane sui due ex protagonisti del dating show circolavano voci di un possibili riavvicinamento, testimoniato da alcuni dettagli apparsi sui social. Tuttavia, i diretti interessati non si erano mai direttamente esposti, finché una telefonata di Martina a Ciro aveva cambiato tutto.

Nel corso della chiamata, ha confessato Ciro a Lorenzo Pugnaloni, Martina ha confermato di aver deciso di frequentare Gianmarco e che tra loro è scattato un bacio. Al blogger, l'ex scelta della tronista ha dichiarato: "Mi dice ‘Ti devo dire la verità’. La anticipo su Gianmarco, mi risponde ‘sì, ci siamo visti e abbiamo parlato’. Afferma che non mi stava mancando affatto di rispetto e le dico che mi sta chiamando solo perché sa che sarebbe uscita la notizia, voleva pararsi il sedere dicendomi che ha fatto ciò che si sentiva di fare. L'ho insultata, mi dispiace ma era inevitabile... ci sono rimasto malissimo. Non era vero che ci eravamo lasciati da settimane, come va dicendo". Una confessione che ha spezzato il suo cuore, ha proseguito Ciro, ma che gli ha permesso di mettere insieme i tasselli mancanti. L'ex corteggiatore ha rivelato infatti che nelle ultime settimane prima della rottura, Martina si comportava in maniera strana, ma aveva sempre smentito i rumors sul suo interesse per Gianmarco Steri.

Ciro ha poi ammesso di essere ancora innamorato di Martina, ma che era giusto che i fan conoscessero la verità e che Cristina Ferrara, ex di Gianmarco, era all'oscuro di ogni cosa. A questa intervista, nelle scorse ore è arrivata la risposta di Martina De Ioannon, che ha deciso di replicare con un video...c

Uomini e Donne, Ciro rivela la verità su Martina e Gianmarco: arriva la frecciatina dell'ex tronista

Nelle stories su Instagram, a poca distanza dalla pubblicazione dell'intervista in cui Ciro Solimeno ha rivelato la verità su Gianmarco e Martina, l'ex tronista di Uomini e Donne ha replicato in maniera sarcastica con un video-frecciatina. Nel suo filmato, Martina chiede consiglio ai fan sull'acquisto del nuovo modello di IPhone, ma le tempistiche e il tono sarcastico usato per spiegare le differenze tra il suo vecchio modello e il nuovo che vorrebbe acquistare hanno fatto pensare che in realtà il video mascheri un significato ben diverso: l'ex tronista avrebbe deciso di replicare all'accusa di Ciro di essere venale e interessata al denaro, paragonando lui e Steri ai due modelli di IPhone:

"Ragazzi, io sono entrata adesso in macchina e stavo leggendo delle cose che non mi aspettavo proprio… Non vi è piaciuto l’Iphon17? Io mi aspettavo altre risposte! Mi avete detto che sicuramente la fotocamera è top, quindi qualità dei video e delle foto ottima, però si surriscalda facilmente, colori niente di che, e poi soprattutto mi state dicendo ‘Marti, tieniti il tuo’, la versione precedente"

Il video si conclude con una domanda sarcastica di Martina, che chiude il suo discorso dichiarando: "Ora cosa farò? Ovviamente farò la scelta azzardata e lo acquisterò!". Che queste parole dell'ex tronista possano alludere a un possibile annuncio di una storia tra lei e Gianmarco? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a seminare di nuovo il terrore, nel suo mirino c'è Taylor!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a seminare di nuovo il terrore, nel suo mirino c'è Taylor!
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 20 al 27 ottobre 2025: arriva il primo bacio per la tronista Cristiana
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 20 al 27 ottobre 2025: arriva il primo bacio per la tronista Cristiana
Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna si racconta: dal legame con Maria De Filippi al ricordo di Alessandro Rausa
news VIP Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna si racconta: dal legame con Maria De Filippi al ricordo di Alessandro Rausa
Amici, Luk3: "La strada è ancora lunga. Devo ringraziare Anna Pettinelli perché..."
news VIP Amici, Luk3: "La strada è ancora lunga. Devo ringraziare Anna Pettinelli perché..."
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2025
Prix Italia 2025: Napoli, Capitale della Cultura e del Dialogo, ospita la Nuova Edizione dal 20 al 24 ottobre 2025
anticipazioni TV Prix Italia 2025: Napoli, Capitale della Cultura e del Dialogo, ospita la Nuova Edizione dal 20 al 24 ottobre 2025
Uomini e Donne, Agnese De Pasquale replica alle critiche degli haters: "In dubbio la mia intelligenza solo perché..."
news VIP Uomini e Donne, Agnese De Pasquale replica alle critiche degli haters: "In dubbio la mia intelligenza solo perché..."
Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2025: Nunzio geloso, Rossella e Riccardo si riavvicinano!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2025: Nunzio geloso, Rossella e Riccardo si riavvicinano!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV