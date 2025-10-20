Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle parole di Ciro Solimeno con una frecciatina

News VIP

Dopo l'intervista rilasciata da Ciro Solimeno a Lorenzo Pugnaloni, arriva anche la frecciatina di Martina De Ioannon in risposta alle parole dell'ex fidanzato, conosciuto a Uomini e Donne.

La fine della storia tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ha aperto un inaspettato nuovo capitolo di scoop. Stando a quanto l'ex corteggiatore e scelta di Uomini e Donne ha raccontato al blogger e giornalista Lorenzo Pugnaloni, Martina ha iniziato a frequentare Gianmarco Steri, altro suo ex corteggiatore, confermando così i rumors che circolavano da settimane su di loro. Dopo l'intervista di Ciro, Martina avrebbe replicato alle parole dell'ex fidanzato con un video-frecciatina...

Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle parole di Ciro Solimeno

In una lunga intervista che ha movimentato il pomeriggio di domenica, 19 ottobre, dei fan di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Ciro Solimeno ha rivelato la verità su Martina De Ioannon e Gianmarco Steri. Da settimane sui due ex protagonisti del dating show circolavano voci di un possibili riavvicinamento, testimoniato da alcuni dettagli apparsi sui social. Tuttavia, i diretti interessati non si erano mai direttamente esposti, finché una telefonata di Martina a Ciro aveva cambiato tutto.

Nel corso della chiamata, ha confessato Ciro a Lorenzo Pugnaloni, Martina ha confermato di aver deciso di frequentare Gianmarco e che tra loro è scattato un bacio. Al blogger, l'ex scelta della tronista ha dichiarato: "Mi dice ‘Ti devo dire la verità’. La anticipo su Gianmarco, mi risponde ‘sì, ci siamo visti e abbiamo parlato’. Afferma che non mi stava mancando affatto di rispetto e le dico che mi sta chiamando solo perché sa che sarebbe uscita la notizia, voleva pararsi il sedere dicendomi che ha fatto ciò che si sentiva di fare. L'ho insultata, mi dispiace ma era inevitabile... ci sono rimasto malissimo. Non era vero che ci eravamo lasciati da settimane, come va dicendo". Una confessione che ha spezzato il suo cuore, ha proseguito Ciro, ma che gli ha permesso di mettere insieme i tasselli mancanti. L'ex corteggiatore ha rivelato infatti che nelle ultime settimane prima della rottura, Martina si comportava in maniera strana, ma aveva sempre smentito i rumors sul suo interesse per Gianmarco Steri.

Ciro ha poi ammesso di essere ancora innamorato di Martina, ma che era giusto che i fan conoscessero la verità e che Cristina Ferrara, ex di Gianmarco, era all'oscuro di ogni cosa. A questa intervista, nelle scorse ore è arrivata la risposta di Martina De Ioannon, che ha deciso di replicare con un video...c

Nelle stories su Instagram, a poca distanza dalla pubblicazione dell'intervista in cui Ciro Solimeno ha rivelato la verità su Gianmarco e Martina, l'ex tronista di Uomini e Donne ha replicato in maniera sarcastica con un video-frecciatina. Nel suo filmato, Martina chiede consiglio ai fan sull'acquisto del nuovo modello di IPhone, ma le tempistiche e il tono sarcastico usato per spiegare le differenze tra il suo vecchio modello e il nuovo che vorrebbe acquistare hanno fatto pensare che in realtà il video mascheri un significato ben diverso: l'ex tronista avrebbe deciso di replicare all'accusa di Ciro di essere venale e interessata al denaro, paragonando lui e Steri ai due modelli di IPhone:

"Ragazzi, io sono entrata adesso in macchina e stavo leggendo delle cose che non mi aspettavo proprio… Non vi è piaciuto l’Iphon17? Io mi aspettavo altre risposte! Mi avete detto che sicuramente la fotocamera è top, quindi qualità dei video e delle foto ottima, però si surriscalda facilmente, colori niente di che, e poi soprattutto mi state dicendo ‘Marti, tieniti il tuo’, la versione precedente"

Il video si conclude con una domanda sarcastica di Martina, che chiude il suo discorso dichiarando: "Ora cosa farò? Ovviamente farò la scelta azzardata e lo acquisterò!". Che queste parole dell'ex tronista possano alludere a un possibile annuncio di una storia tra lei e Gianmarco? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

