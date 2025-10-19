Uomini e Donne, Ciro Solimeno racconta tutta la verità: "Martina e Gianmarco si sono visti e si sono baciati"

News VIP

Esplode il triangolo di Uomini e Donne: Ciro contro Martina e Gianmarco, che si stanno rifrequentando ormai ufficialmente.

Dopo settimane di silenzio e di voci sempre più insistenti, Ciro Solimeno ha deciso di parlare e raccontare la sua verità. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che aveva conquistato il cuore di Martina De Ioannon al termine del suo percorso nel dating show, si è sfogato in un’intervista con Lorenzo Pugnaloni, svelando retroscena sorprendenti sulla fine della loro storia e sul presunto riavvicinamento tra Martina e Gianmarco Steri, l’altro corteggiatore che fino all’ultimo aveva conteso a Ciro il cuore della tronista.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno racconta tutto quello che è successo con Martina De Iannon e conferma il riavvicinamento tra l'ex tronista e Gianmarco Steri: "L'ho insultata, mi dispiace ma era inevitabile"

Da qualche settimana, infatti, si vocifera che tra Martina e Gianmarco sia rinata una certa complicità.

Alcune storie Instagram della ragazza, unite a una segnalazione diffusa da Lorenzo Pugnaloni in cui una persona affermava di averli visti insieme, hanno acceso il gossip. E ora, dopo tanti dubbi, è proprio Ciro a confermare i sospetti, raccontando come ha scoperto tutto e come si sente oggi.

“Ci siamo rivisti una settimana fa più o meno, le dico che sono ancora innamorato di lei. Le chiedo se lo sia ancora, avrei rifiutato il mondo e avrei litigato anche con i miei. Ero preso, lo sono anche ora. Mi ha chiamato e sono corso da lei. Da quel giorno zero contatti, passano otto giorni e ieri mattina le riscrivo. Le mando un messaggio dopo il caso della famosa collana (quella che Steri le aveva regalato durante un'esterna), e dopo le emoticon dei famosi ‘treni’. Le dico: ‘Perché fai questo?’ Mi risponde con mille giustificazioni e scuse. Lei ha sempre avuto il pensiero su Gianmarco, te lo confermo. Le ho scritto dopo alcune tue stories sui social, non volevo passare per quello che stavi scrivendo – giustamente"

"Mi dice ‘Ti devo dire la verità’. La anticipo su Gianmarco, mi risponde ‘sì, ci siamo visti e abbiamo parlato’. Afferma che non mi stava mancando affatto di rispetto e le dico che mi sta chiamando solo perché sa che sarebbe uscita la notizia, voleva pararsi il sedere dicendomi che ha fatto ciò che si sentiva di fare. L'ho insultata, mi dispiace ma era inevitabile... ci sono rimasto malissimo. Non era vero che ci eravamo lasciati da settimane, come va dicendo."

L'ex corteggiatore ha spiegato di essersi sentito preso in giro da Martina e che lei ha deciso di lasciarlo dopo aver saputo che Gianmarco si era lasciato con Cristina, l'ex corteggiatrice che il giovane romano aveva scelto al termine del suo percorso sul trono:

"Mi ha detto che si sono visti, hanno parlato e si sono baciati. Mi ha detto che non sono andati a letto ma non le credo. Tuttavia, credo al fatto che sia la prima volta che si sono visti ma non posso mettere, ora come ora, la mano sul fuoco. Ho litigato con lei per ogni frecciatina che metteva, ha sempre negato tutto fino alla fine facendomi passare per visionario.

"Stanno cercando di capire. Martina mi ha detto che non lo conosce, nel senso che si frequenteranno. Martina mi ha anche detto che lei e Gianmarco sono pronti ad affrontare me e Cristina, perché sa che avremmo parlato. Mi ha ribadito che a 28 anni è normale che vada a prendersi la persona che vuole. E io? A 23 anni che devo fare? Ho cambiato città e lavoro."

"Sono allibito. E questi sono i valori che tanto decanta? Se doveva fare questa cosa, avrebbe dovuto farla davanti a tutti alla luce del sole. Gestito tutto in maniera troppo precoce: tutti quei gesti, frecciatine... ha sempre negato ogni gesto fatto per Gianmarco dicendo che era tutto frutto della mia immaginazione. È stata falsa. No, non penso di essere stato tradito ma troppi segnali... alle persone diceva che era mesi che non stava bene, che non era soddisfatta di sé. Ha avuto difficoltà sue. Ma dopo una settimana che Gianmarco si lascia, ti prendi la briga di lasciare me... a casa mia due più due fa quattro. Merito una verità assoluta."

"Dice che non si ritiene fidanzata con Gianmarco, sta cercando di tutelarsi e pararsi il sedere. Non possono confermare ora come ora. Ma tanto uscirà prima o poi tutto. Cristina che deve dire? È stata presa in giro da Gianmarco. Qualcosa accadrà, per forza.”

Ciro ha spiegato di essersi lasciato con Martina per alcune differenze caratteriali e stili di vita.

"Ci siamo lasciati perché siamo in due momenti di vita completamente diversi. Questo perlomeno lo pensavo prima, ora… Lei ha un tenore di vita diverso dal mio, Martina mi diceva che aveva bisogno di una persona realizzata accanto a sé. Lei vuole fare tv, che non è una cosa sbagliata ma io le dicevo sempre che è sbagliato pensare a quello che dice la gente, che deve fregarsene..."

Un racconto intenso, che mostra tutta l’amarezza e la delusione di Ciro dopo la fine di una storia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e conclusa nel modo più inaspettato. Le sue parole hanno già scatenato reazioni sui social, dove fan e spettatori del programma si dividono tra chi sostiene la versione di Ciro e chi invece invita a lasciare spazio a Martina e Gianmarco per chiarire la loro verità.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.