Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle frecciatine degli haters: "Come vi brucia..."

L'ex tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon, ha risposto alle frecciatine degli haters, sotto l'ultimo video pubblicato. Ecco cosa ha detto!

Non si placano i commenti negativi nei confronti di Martina De Ioannon: l'ex tronista di Uomini e Donne è stata presa di mira dai soliti "leoni da tastiera" dopo aver pubblicato un video su TikTok con protagonista il suo ex corteggiatore e compagno, Ciro Solimeno. Ma, come suo solito, Martina non si è lasciata scoraggiare dalle critiche e ha replicato a tono alle offese degli haters.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon pubblica una dedica a Ciro Solimeno: gli haters attaccano e l'ex tronista risponde a tono

Fin dall'annuncio che Martina De Ioannon sarebbe stata la nuova tronista di Uomini e Donne, i leoni da tastiera si sono scatenati contro di lei. Anche durnate il percorso, la tronista romana ha subito diversi attacchi, anche a causa dei fandom che si sono formati a sostegno dei due corteggiatori che ha portato alla scelta, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri. Alla fine, a trionfare è stato l'amore per il partenopeo Ciro e i due sono usciti dal dating show di Canale 5 più felici che mai. Nel giro di pochi mesi, la loro storia è andata avanti a gonfie vele, tanto che Martina e Ciro hanno iniziato a convivere e condividono quotidianamente sui social diversi momenti della loro vita.

Anche in occasione dei festeggiamenti del suo compleanno, Martina ha postato un video nel quale Ciro si è presentato a sorpresa mentre la ragazza era impegnata nella prova del vestito per la sua festa con un enorme bouquet di rose rosse. Emozionata, Martina ha abbracciato e baciato il fidanzato e ha postato il tutto su TikTok, scrivendo a sostegno del video: "Amiche mie, finché non lo trovate così non dovete accontentarvi". Questo augurio alle sue followers, come spesso accade, è stato però travisato volutamente dagli haters e Martina si è trovata sommersa da commenti negativi.

Qualcuno ha scritto "è solo una fase" e l'ex tronista non si è trattenuta dal replicare a tono al commento negativo, con una frecciata "infuocata": "Ehh, ma come vi brucia durante questa fase". Un altro commento che non è passato inosservato è stato il seguente "te lo lasciamo molto volentieri", al quale Martina De Ioannon ha risposto con una frecciatina che a molti è parsa un riferimento ai tanti sostenitori di Gianmarco Steri, che ancora non le "perdonano" di non averlo scelto: "Sono io che vi ho lasciato, molto volentieri, altro. In questo caso, non mi avete lasciato proprio nulla".

Uomini e Donne, Martina De Ioannon festeggia i 27 anni con uno sfarzoso compleanno: non mancano le polemiche

Di recente, le polemiche nei confronti di Martina De Ioannon sono state scatenate anche dalla sua festa di compleanno: l'ex tronista del programma di Maria De Filippi, infatti, ha deciso di festeggiare in pompa magna i suoi 27 anni, con tanto di abiti su misura per lei e il fidanzato Ciro Solimeno, oltre che a una location da sogno, dove insieme agli amici e a diversi ex volti del dating show si sono scatenati fino a tarda notte con una mega festa. Non è mancato anche un menù ricco di prelibatezze e un intrattenimento a 360°, con tanto di esibizioni live e momenti di divertimento.

A documentare tutto questo è stata la stessa Martina, ma anche diversi dei suoi ospiti, come Michele Longobardi, tronista cacciato dal programma dopo aver frequentato un'ex corteggiatrice fuori dal programma. Presente anche Francesca Sorrentino, che ha diviso il trono con Martina e Michele, oltre che a essere un'ex concorrente di Temptation Island nella stessa edizione della tronista.

Non poteva mancare anche Guendalina Tavassi, molto nota sul web e in tv e con cui Martina ha un sincero rapporto di amicizia. Lo sfarzo della festa ha però attirato qualche polemica: molti sui social, infatti, hanno contestato il lusso del party, definito eccessivo e di cattvo gusto.

