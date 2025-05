Uomini e Donne, Martina De Ioannon festeggia 27 anni: al Party anche alcuni volti del programma

News VIP

Martina De Ioannon, dopo una romantica vacanza con Ciro Solimeno, festeggia il suo compleanno e invita alcuni volti del trono classico di Uomini e Donne.

Dopo la sua esperienza nello studio di Uomini e Donne che le ha fatto trovare l’amore al fianco di Ciro Solimeno, Martina De Ioannon è tornata alla sua vita tra lavoro, viaggi e momenti di relax con il suo fidanzato, e poche ore fa ha organizzato uno splendido party di compleanno per i suoi 27 anni. Ecco chi c’era.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon compie 27 anni

Dopo essere uscita da sola da Temptation Island, Martina De Ioannon ha avuto la possibilità di cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne e, dopo un percorso molto intenso, ha scelto di uscire dal programma di Maria De Filippi al fianco di Ciro Solimeno. La coppia non ha resistito alla distanza e ha deciso di andare a convivere a Roma, per trascorrere insieme più tempo possibile e, a dispetto delle iniziali critiche e supposizioni, si è mostrata molto solida e stabile, legata da un forte sentimento che cresce ogni giorno sempre di più. Dopo un meraviglioso viaggio insieme in Repubblica Domenicana, tra foto sensuali in bikini e tanto romanticismo, Martina e Ciro sono tornati in Italia in tempo per festeggiare i 27 anni dell’ex tronista romana.

De Ioannon, che ha replicato all’attacco di uno storico volto del programma, non ha risparmiato sul proprio party scegliendo abiti su misura per lei e per il suo fidanzato, poi una location da sogno dove divertirsi e scatenarsi a ritmo di musica, e un beauty look perfetto realizzato da esperti del settore, per risaltare la sua bellezza, infine un menù di gala per entusiasmare tutti i suoi ospiti. Ma chi c’era alla festa di compleanno di Martina? Non potevano di certo mancare alcuni volti del trono classico ma non solo, ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, il party Vip di Martina De Ioannon

Dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne mano nella mano con la sua scelta, Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha continuato ad essere molto seguita e amata dal popolo del web, tanto che su Instagram conta la bellezza di 830mila followers. Nelle ultime ore, l’attenzione è stata tutta puntata sul party di compleanno dell’ex tronista del dating show di Maria De Filippi, che ha compiuto 27 anni. Lei e Ciro hanno scelto splendidi abiti abbinati e si sono scatenati alla festa, mostrandosi molto complici e innamorati come dimostrano foto e video nelle Ig Stories di Martina.

Alla festa di compleanno c’era anche Francesca Sorrentino, la sua collega di trono che ha avuto un finale ben più amaro, poi anche Michele Longobardi nonostante il tronista partenopeo sia stato cacciato dallo studio dopo diverse segnalazioni pesantissime. Del resto, già all’epoca dei fatti, era noto che Michele e Ciro sono piuttosto amici, essendo anche della stessa città. Non poteva poi mancare anche Guendalina Tavassi, volto moto noto del piccolo schermo e del web, che ha un bel rapporto di amicizia con Martina, e tutte le amiche storie dell’ex tronista romana.

