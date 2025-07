Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle critiche sui presunti ritocchini estetici

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne Martina De Ioannon è stata accusata di essere ricorsa a ritocchi estetici molto invasivi: ecco la sua replica agli attacchi degli haters.

Martina De Ioannon è stata una delle troniste dell'ultima edizione di Uomini e Donne: dopo l'esperienza a Temptation Island, in cui ha chiuso la relazione con Raul Dumitras, la ragazza romana ha deciso di mettersi in gioco come tronista e trovare l'amore nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La partecipazione al programma Fascino ha reso Martina ancora più popolare, ma le ha anche attirato diverse critiche: l'ultima di queste è arrivata poche ore fa e riguardava i presunti ritocchini estetici a cui l'ex tronista si sarebbe sottoposta e che l'avrebbero "resa di plastica.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon accusata di essersi sottoposta a ritocchi estetici: "Sei di plastica"

Molto attiva sui social, Martina De Ioannon condivide spesso la sua quotidianità e la nuova vita di coppia con Ciro Solimeno, il corteggiatore che ha scelto alla fine del percorso da tronista. La sua esposizione sui social, purtroppo, le rende anche vittima di attacchi da parte degli haters, che non mancano di rivolgerle critiche e di innescare polemiche sul suo conto. Alcuni hanno criticato la preferenza per Ciro rispetto a Gianmarco Steri, altri ancora la sua presenza sui social, giudicata eccessiva.

A molte di queste critiche Martina ha reagito con il sorriso e una buona dose di ironia, consapevole che questo è uno dei prezzi da pagare per essere un personaggio pubblico e raccontare la propria vita sui social. Anche di recente, l'ex tronista è stata fortemente criticata per i presunti ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposta e che le avrebbero trasformato completamente il viso, rendendoglielo di plastica.

Uomini e Donne, ecco come Martina ha risposto alle critiche sui presunti ritocchi estetici

Martina De Ioannon è stata fortemente criticata di recente per i presunti ritocchi estetici a cui si sarebbe sottoposta e che le avrebbero trasformato il viso. Stanca di questi commenti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di replicare con un video su TikTok, social su cui ha grande seguito e sul quale condivide spesso momenti della sua vita.

Di recente, sempre su TikTok, Martina ha replicato anche alle frecciatine dell'ex fidanzato Raul Dumitras, che avrebbe innescato un dissing con Ciro Solimeno. Tornando ai ritocchi estetici, l'ex tronista ha ammesso di essersi rifatta il naso, ma che questo è l'unico intervento al quale è ricorso e che se davvero avesse "la plastica in faccia", allora, dovrebbe cambiare chirurgo estetico:

"Ho il naso rifatto. Basta. Io sono sempre la stessa ragazzi. Mi dicono che ho la plastica in faccia. Dovrei cambiare chirurgo se avessi la plastica in faccia"

Scopri le ultime news su Uomini e Donne