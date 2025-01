Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle critiche dopo l'intervista a Verissimo

News VIP

Ospite con Ciro Solimeno a Verissimo, nella puntata di ieri, domenica 26 gennaio, l'ex tronista di Uomini e Donne è stata duramente criticata, ma ecco come ha replicato.

Martina De Ioannon è stata ospite con Ciro Solimeno nella puntata di Verissimo in onda ieri, domenica 26 gennaio, su Canale 5. La coppia, nata negli studi di Uomini e Donne, ha raccontato come sta vivendo le prime settimane di relazione dopo la scelta e l'addio al dating show condotto da Maria De Filippi. Nonostante l'affiatamento dimostrato, l'ex tronista e il corteggiatore partenopeo sono stati accusati di essere poco innamorati, ma di fronte alle numerose critiche e accuse è arrivata immediata la replica di Martina.

Uomini e Donne, Martina e Ciro criticati per la loro intervista a Verissimo

Ospiti di Silvia Toffanin per la loro prima intervista, Martina e Ciro hanno raccontato come stanno organizzando la loro vita di coppia. L'ex tronista ha ammesso che, benché consapevole che scegliendo il partenopeo - che vive a Torre Annunziata - lei e Ciro Solimeno avrebbero dovuto affrontare anche il problema della distanza fisica, non si aspettava che sarebbe stato così complesso organizzare la loro vita come coppia.

"Ho scelto Ciro da quasi due settimane e in questo periodo non ci siamo mai lasciati, siamo sempre stati insieme" ha rivelato l'ex tronista. Martina ha anche espresso i suoi timori nell'affrontara una convivenza, giudicandola prematura dato che la loro relazione era appena agli inizi.

Nel corso dell'intervista la cautela di Martina nell'aprirsi sul futuro con Ciro e le belle parole spese per Gianmarco Steri, sua non scelta e nuovo tronista, hanno portato la coppia a essere sommersa di critiche, tra chi ritiene che Martina si sia già pentita di aver scelto Ciro e chi, invece, ritiene che a prescindere dal corteggiatore romano, Martina non sarebbe poi così presa da Ciro.

Uomini e Donne, arriva la replica di Martina De Ioannon dopo le offese degli haters sull'intervista a Verissimo con Ciro Solimeno

Viste le numerose critiche degli haters, Martina De Ioannon ha deciso di rispondere a tono, pubblicando prima un video nel quale lei e Ciro sono in auto insieme e cantano, con in sottofondo la canzone di Franco Califano Tutto il resto è noia e con la caption "Intanto noi" a indicare che, mentre sui social la loro intervista è stata analizzata nel dettaglio e tutti si sono sentiti in diritto di dare la loro interpretazione, lei e Ciro sono più uniti e innamorati che mai.

In un secondo intervento sui social, Martina ha replicato al commento di un'utente, che ha avuto da ridire sulla sua scelta, dichiarando che, invece di scegliere Gianmarco Steri, con cui poteva costruire qualcosa di concreto e duraturo, "t'è pigliat o' criatur" (ti sei presa un bambino), in riferimento all'età di Ciro e alla sua immaturità. Q

uesto aspetto è stato sottolineato molte volte dai sostenitori di Gianmarco e dalla stessa Martina: Ciro è sempre stato più immaturo rispetto all'altro corteggiatore, ma Martina, nel corso dell'intervista ha anche ammesso che quando Ciro si è lasciato andare e si è mostrato fragile l'ha conquistata.A chi invece sottolineava che aveva preferito un bambino a un "uomo vero" come Gianmarco, Martina ha replicato a tono, dicendo: "E come sono felice"

