Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ospiti a Verissimo: "Vogliamo organizzare la nostra vita insieme"

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono la nuova coppia di Uomini e Donne: la tronista romana ha scelto il corteggiatore partenopeo dopo 5 mesi di percorso e oggi, domenica 26 gennaio, sono stati ospiti della nuova puntata di Verissimo.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno ospiti a Verissimo: "Ci stiamo conoscendo e sta andando bene, ma..."

A poche settimane dalla scelta, andata in onda questa settimana su Canale 5, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati ospiti di Verissimo e a Silvia Toffanin hanno raccontato come procede la loro storia d'amore, ora che hanno lasciato alle spalle lo studio del dating show e le telecamere. "In queste due settimane siamo stati sempre insieme, non ci siamo mai lasciati e sta andando bene" ha dichiarato Martina.

I due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi hanno rivelato che, data la distanza fisica che li divide, poiché Ciro vive a Torre Annunziata e Martina a Roma, vogliono trovare una soluzione che possa permettere a entrambi di vivere la loro storia d'amore con tranquillità, ma senza anche affrettare troppo le cose, portandoli a una convivenza prematura: "Abitiamo in due città diverse. Non abbiamo ancora vissuto la routine vera…Stiamo valutando la convivenza, a noi non piace viverci la relazione a distanza però non possiamo fare le cose affrettate. Quindi valuteremo e cercheremo di incastrare le nostre vite e decidere insieme".

Eppure, ha proseguito Martina, questo non sarà un ostacolo per loro, perché era consapevole che se avesse scelto Ciro avrebbe scelto qualcuno che abitava in un'altra città e che, quindi, tra le prime difficoltà da affrontare ci sarebbe stata anche la distanza fisica tra loro. Entrambi hanno poi raccontato cosa li ha colpiti l'uno dell'altro: "Le prime volte che l'ho visto" ha dichiarato Martina "pensavo fosse arrogante. Poi quando ha visto che poteva perdermi, si è aperto e ho visto un Ciro fragile, che si è spogliato ai miei occhi, fregandosene di tutto". Per Martina il percorso a Uomini e Donne è stato per lei una vera rivincita, dopo l'esperienza a Temptation Island, dalla quale è emerso un ritratto di lei che non corrispondeva al vero.

"Ho vissuto un sogno lì dentro. Vivi una cosa forte, bellissima, le emozioni sono molto più forti. All'inizio sono scesa e ho detto 'Maria, non mi colpisce nessuno'. Non era per una questione estetica, però a pelle nessuno mi aveva colpito. Ma alla fine sono rimasta con Ciro e Gianmarco, che erano lì dal primo giorno".

Uomini e Donne, Martina sul trono di Gianmarco: "Gli auguro di trovare l'amore!"

Come già ammesso da Martina, il suo trono è stato un percorso di emozioni grazie anche ai suoi corteggiatori. L'ex tronista ha voluto rivolgere alcune parole alla sua non scelta, Gianmarco Steri, al quale Maria De Filippi ha voluto offrire la possibilità di essere un nuovo tronista. "Si vede che è molto umile, non pecca di eccessiva sicurezza, ma si merita questa opportunità. E' un ragazzo che arriva perché vero, sincero, ha carattere, è un uomo. Il percorso con lui è stato caratterizzato dalle sue convinzioni molto mature".

Sulla decisione di Gianmarco di accettare il trono dopo poco dall'aver scoperto di non essere la scelta di Martina, l'ex tronista ha difeso l'ex corteggiatore e ha ammesso che aver accettato di diventare tronista non significava che i sentimenti che avevano vissuto nel percorso non erano veri: "Ma questo non vuol dire che non vai avanti. Io in primis ho accettato questa opportunità".

A Gianmarco, Martina ha augurato di vivere un percorso "vero, ma soprattutto pieno di emozioni, come lo è stato il mio e ho percepito di aver dato anche a casa". L'ex tronista ha infatti raccontato di ricevere spesso complimenti e parole d'affetto dal pubblico e che questo è per lei la dimostrazione di aver dato tanto anche a chi seguiva il programma. A sorpresa, anche Ciro Solimeno ha voluto augurare il meglio all'ex rivale: "Se lo merita, è un ragazzo che merita, anche se abbiamo litigato tanto per lei, però, potevo criticare i suoi atteggiamenti, ma è un bravo ragazzo e si merita questa opportunità".

