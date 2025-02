Uomini e Donne: "Martina De Ioannon ha avuto la sua rivincita", parla un'ex protagonista di Temptation Islan

News VIP

L'ex discussa protagonista di Temptation Island, Millie Moi, commenta il trono e la scelta della sua amica Martina De Ioannon a Uomini e Donne e lancia una frecciatina a Federica Petagna.

La storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno prosegue a gonfie vele. A commentare il percorso della romana sul trono ci ha pensato Millie Moi che, in un'intervista rilasciata a Casa Lollo, ha colto l'occasione anche per lanciare una frecciatina a Federica Petagna.

Le parole di Millie Moi su Martina De Ioannon

Il percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne è stato uno dei più amati e apprezzati degli ultimi anni. Con la sua genuinità e spontaneità, infatti, la giovane tronista romana è riuscita a conquistare il cuore di tutti i telespettatori. A commentare il suo emozionante percorso sul trono è arrivata una sua amica ed ex volto dell'ultima stagione di Temptation Island. Stiamo parlando di Millie Moi che, ospite a Casa Lollo insieme al suo fidanzato Michele Varriale, ha confessato:

A me è piaciuto veramente tanto il suo trono, è tornato il vecchio Uomini e Donne di una volta, che ti passa il brivido e l’emozione anche a Casa. Sono molto contenta per lei, perché appena uscita dal programma è stata molto discussa ed ha avuto l’occasione per farsi conoscere veramente. Ha fatto un bellissimo percorso ed ha avuto la sua rivincita. E’ sempre lei: semplicemente nel villaggio era vista in un modo e poi in un altro modo, non l’ho vista diversa.

Martina e Millie si sono conosciute e legate durante la loro partecipazione al docu-reality delle tentazioni di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. A proposito delle sue compagne di avventura, la Moi ha chiarito che tipo di rapporto ha mantenuto con loro e chi ha scelto invece di allontanarsi:

Con le ragazze siamo rimaste tutte molto amiche, l’unica che si è distanziata è Federica (Petagna, ndr), sarà un po’ con il fatto che è entrata nella Casa del Grande Fratello. Comunque non l’abbiamo più sentita, nessuna di noi, non solo io. Prima che entrasse eravamo tutte tranquillissime, eravamo tutte a Roma insieme. Da lì non l’abbiamo più sentita. L’unica è lei, sennò siamo tutte molto unite.

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e Donne

Ieri, martedì 18 febbraio 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, Claudia e Giorgio hanno deciso di uscire insieme dal programma per approfondire la loro conoscenza lontano dalle telecamere; Sabrina ha scritto una lettera a Giuseppe, esprimendo la sua delusione per la decisione presa dal cavaliere di chiudere la relazione; per Gemma Galgani invece sono scesi i due corteggiatori che la protagonista sta conoscendo. Barbara De Santi ha spiazzato tutti decidendo di interrompere la conoscenza con il cavaliere con cui stava uscendo.

Spazio poi al trono classico con Gianmarco Steri, che è uscito con Nadia e con Cristina. Con grande sorpresa di tutti, però, una volta tornato in studio il tronista ha deciso di eliminare due corteggiatrici. Dopo aver portato in esterna Cosimo, Tina Cipollari ha rivelato di voler programmare un entusiasmante viaggio a Parigi con lui. Il giorno di San Valentino, l'imprenditore ha portato alla tronista ben 72 rose rosse, un gioiello e la Tour Eiffel, il simbolo della città dove intende portarla per trascorrere alcuni giorni insieme. Uomini e Donne vi aspetta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 14.45 su Canale 5.

