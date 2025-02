Uomini e Donne, l’ex tronista Luca Salatino coinvolto in un incidente: ''Ho riportato qualche trauma''

News VIP

Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne, è rimasto coinvolto in un incidente con la sua macchina. Ecco come sta ora.

I fan di Uomini e Donne ricorderanno senza dubbio Luca Salatino, ex tronista romano che ha conquistato i cuori dei telespettatori con la sua semplicità e trasparenza. Pochi giorni fa, lo chef è stato coinvolto in un incidente con la sua macchina a Roma ed ecco come sta ora.

Uomini e Donne, Luca Salatino coinvolto in un incidente

Nel weekend, Luca Salatino è rimasto coinvolto in un incidente con la sua autovettura a Roma e ha testimoniato quanto accaduto su Instagram, allarmando non poco i suoi fan. Lo chef romano è stato un tronista molto amato nel dating show di Canale 5, conquistando la fiducia di Maria De Filippi e del pubblico con la sua semplicità e il suo carattere solare, ma anche con la sua storia difficile e il grande amore per la famiglia che lo ha sempre contraddistinto. Luca lasciò il programma con Soraia Allam Ceruti ma la love story non è decollata e i due hanno annunciato la fine della relazione dopo pochi mesi dalla scelta in studio. Ma come sta ora Luca? A riportalo è Leggo.it.

"Sto bene, ho solo riportato qualche trauma […] Ciao ragazzi, sto abbastanza bene. Sto un po' giù di morale, certe cose possono succedere ma sarebbe meglio se non accadessero. Grazie per la vicinanza. Supereremo anche questa, è solo un piccolo intoppo. Ci vedremo presto”.

Luca ha voluto tranquillizzare i suoi fan con un video sul suo profilo Instagram ufficiale dopo aver pubblicato la foto della macchina malmessa che ha allarmato molto. Un altro momento difficile per lo chef romano, che ha vissuto un periodo intenso dal punto di vista psicologico del quale ha parlato spesso sui social per avvicinare tutti a questo tema delicato.

Uomini e Donne, Luca Salatino apre un ristorante a Roma

A causa dell’incidente che gli ha procurato qualche trauma, Luca Salatino ha confidato ai suoi fan su Instagram che dovrà tenersi lontano dai fornelli per qualche tempo, ma ha invitato tutti a seguire le sue ricette che ha registrato per fortuna prima del terribile evento. L’ex tronista di Uomini e Donne racconta sempre con molta semplicità e trasparenza i suoi momenti no ai fan, che lo sostengono con parole dolci e di incoraggiamento, così come racconta i suoi nuovi progetti.

Recentemente, infatti, Salatino ha confidato di aver deciso finalmente di mettersi in proprio dopo anni di gavetta in cucina e aprire un proprio ristorante. Si tratterà di un ristorante dedicato a sua nonna, che infatti chiamerà Iolanda, e di saranno pochi coperti per permettergli di seguire ogni processo con la giusta cura e dedizione e portare in tavola solo piatti creati con la passione che da sempre lo muove in questo campo. In amore, invece, ancora nessuna novità per lui che continua ad essere single, mentre Gianni Sperti ha trovato l'amore, e concentrato sulla sua professione ma anche sulla salute mentale, che ha capito essere davvero importante dopo un periodo nero dal quale è uscito non con senza qualche difficoltà.

