Uomini e Donne, Martina De Ioannon, scintille con uno storico volto del programma: "Il tuo parere non interessa a nessuno!

Martina De De Ioannon, sui social, ha avuto un botta e risposta al veleno con Rosy, storica figura del pubblico di Uomini e Donne.

La relazione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, nata nell’edizione in corso di Uomini e Donne, procede a meraviglia. Dopo poche settimane dalla scelta, i due hanno deciso di fare un passo importante andando a convivere a Roma, spinti dal desiderio di non separarsi.

Uomini e Donne, Martina De Iannon e Rosy, botta e risposta al veleno

Martina ha raccontato l’emozione di questa nuova fase della loro vita:

“È stato davvero emozionante sentire quel profumo di casa. Entrare nel camerino insieme è stato stranissimo, mi sono chiesta se potessimo davvero farlo. Ognuno ha i suoi spazi, ma voglio che lui si senta a casa”.

L'ex tronista ha poi pubblicato un video nel quale sono state mostrate alcuni giorni di vacanza trascorsi con Ciro nella Republica Dominicana E, nonostante il grande supporto di molti fan, non mancano le critiche. In particolare, Rosi, storica opinionista tra il pubblico del programma (qualche affezionato del dating show ricorderà la sua iconica lite con Tina Cipollari in cui venne nominato anche l'ex marito dell'opinionista, Kiko Nalli), ha lanciato una frecciatina alla coppia, commentando: “Basta pubblicizzare tutto, goditi la vacanza”. Un commento polemico e dalla risposta di Martina, non sembra che tra le due donne ci fosse o ci sia mai stata una grande simpatia.

La replica di Martina infatti è stata netta e senza filtri:

"Rosi, non fai più parte del pubblico, quindi il tuo parere non interessa a nessuno. Il sogno è finito. Basta.”

Martina De Iannon: "Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco"

Anche di recente, l'ex tronista romana, ha voluto precisare ad un hater che non parlerà mai male di Gianmarco Steri, il suo ex corteggiatore che di recente ha concluso il suo percorso sul trono del dating show. In un ideo postato da Martina su TikTok, nel quale lei e Ciro apparivano felici e spensierati, un utente ha scritto, "il migliore è Gianmarco", cercando evidentemente di accendere una competizione trai due ragazzi che, di fatto, non esiste .A queste parole, la De Ioannon ha risposto: "Perché dovete creare una competizione che non esiste? Io e Ciro non parleremo mai male di Gianmarco. Per me è stato una persona importante a cui voglio bene e questo Ciro lo rispetta. se pensate che così facendo create odio, siete fuori strada".

