Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ospiti a Verissimo? L'indiscrezione

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri ospiti a Verissimo? Nuovo gossip sulla coppia di Uomini e Donne.

Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono una coppia ufficiale e ormai è chiaro che il ritorno di fiamma più atteso dal pubblico di Uomini e Donne sia realtà. Si vocifera che i due ex tronisti del dating show di Maria De Filippi siano in procinto di raggiungere Milano per registrare una nuova puntata di Verissimo come ospiti.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco pronti a parlare?

Come i fan di Uomini e Donne speravano da mesi, precisamente da quando lei scelse Ciro Solimeno sorprendendo un po’ tutti, Martina De Ioannon è tornata da Gianmarco Steri. Tra i due ex tronisti del dating show di Maria De Filippi è ritorno di fiamma, sembra che vogliano anche fare sul serio dato che diverse indiscrezioni riportano che il barbiere romano l’avrebbe portata a diversi eventi con i suoi amici più cari negli ultimi giorni. Mentre Ciro e Cristina Ferrara sfogano tutta la loro rabbia sui social, accusando i rispettivi ex di averli presi in giro per tutto il tempo e averli usati, Gianmarco rompe finalmente il silenzio su Martina e difende questa love story dalle critiche.

I due, tuttavia, si sono ancora tenuti alla larga da comunicati ufficiali o foto di coppia, e non hanno voluto rilasciare dettagli nonostante siano bersagliati su tutti i fronti. Sembra, tuttavia, le cose stiano per cambiare dato che diverse indiscrezioni riportano Martina e Gianmarco in viaggio per Milano, forse proprio alla volta dello studio di Verissimo dove racconteranno tutto quello che è successo e si difenderanno dalle accuse dei loro ex fidanzati. Vediamo insieme, nel dettaglio, l’ultimo indiscrezione sulla coppia di Uomini e Donne che sta tenendo tutti con il fiato sospeso.

Uomini e Donne, Martina e Gianmarco a Verissimo?

Amanti del gossip a noi! Si vocifera che Martina De Ioannon e Gianmarco Steri siano in procinto di raggiungere Milano nelle prossime ore, per registrare una nuova puntata di Verissimo e parlare pubblicamente del loro ritorno di fiamma. Una fan di Deianira Marzano, infatti, ha avvistato la coppia con tanto di prova fotografica alla stazione dei treni a Termini, a Roma, mentre Lorenzo Pugnaloni ha lanciato un’indiscrezione che confermerebbe l’ipotesi.

“Si sta capendo se far andare Martina e Gianmarco questa settimana a Verissimo (che di solito si registra il giovedì), dunque per vederli sabato o domenica. O prossima settimana. Chiaramente nulla di ufficiale è soltanto un’indiscrezione: magari neanche interessano agli autori”.

Insomma, nulla ancora di deciso dai piani alti di Mediaset che, tuttavia, sanno quanto questi due protagonisti di Uomini e Donne potrebbero creare share con la loro prima intervista di coppia insieme su Canale 5. Certo, va detto, questo alimenterebbe ancora di più la faida con i rispettivi ex Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, ma chissà che Verissimo non voglia puntare proprio a questo, ovvero invitare anche loro e continuare a cavalcare l’onda del gossip. Decisamente, sarebbe una saggia mossa.

