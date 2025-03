Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno svelano: "Guardiamo il trono di Gianmarco e commentiamo, ma..."

News VIP

Intervistati dal magazine di Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno svelato di seguire il trono di Gianmarco Steri: ecco cosa hanno raccontato.

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono stati i protagonisti del trono classico di questa edizione: dopo un percorso di diversi mesi, la tronista romana ha scelto il corteggiatore partenopeo preferendolo a Gianmarco Steri, a cui è stata data la possibilità di intraprendere il percorso del trono classico. Martina e Ciro si sono raccontati al magazine ufficiale del dating show di Canale 5 e hanno svelato di seguire il trono di Gianmarco.

Al magazine di Uomini e Donne, l'ex tronista Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno deciso di raccontare alcuni dettagli sulla loro vita di coppia. I deu sono spesso oggetto di critiche sui social, fin dal momento della scelta di Martina, uno dei momenti più seguiti di questa edizione di Uomini e Donne. In merito alle critiche che ricevono, Martina e Ciro hanno ammesso che erano preparati alle critiche dei primi giorni post-scelta, poiché da spettatori della trasmissione sanno cosa significa affezionarsi ai corteggiatori e tronisti e a tifare per uno o l'altro: "Le critiche dei primissimi giorni dopo la scelta le avevo messe in conto" ha detto Martina "so che ci si affeziona ai corteggiatori. Sono la prima a farlo, quindi, posso capire. Ma dal momento che Gianmarco ha avuto la possibilità di mettersi in gioco e che si vede quanto sta bene ed è sereno...insomma, mi dispiace un po' sentire delle reazioni negative".

Proprio negli ultimi giorni, Martina è intervenuta sui social per difendere Ciro dagli attacchi di alcuni haters, che hanno insinuato che l'ex corteggiatore non le fosse fedele. Non si tratta della prima volta che la coppia deve replicare agli attacchi di alcuni utenti che non li ritengono una coppia sincera, ma le loro risposte hanno sempre zittito ogni critica.

A sorpresa e collegandosi al discorso su Gianmarco Steri, Martina e Ciro hanno ammesso di seguire il suo trono e di commentarlo insieme, senza discutere, ma con serenità: "Io e Ciro si stiamo vivendo bene anche il trono di Gianmarco. Guardiamo le puntate e magari commentiamo, in serenità. Come possiamo farlo noi, a maggior ragione dovrebbero riuscirci gli altri anche se si erano affezionati a lui come scelta".

Durante la prima intervista di coppia a Verissimo, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno avevano sottolineato che la loro vita sarebbe dovuta cambiare molto per riuscire a vivere una relazione insieme nella stessa città. Ciro, infatti, viveva in provincia di Napoli e la tronista aveva raccontato di non desiderare una relazione a distanza. Tuttavia, una convivenza non era inizialmente nei piani.

Al magazine del dating show, invece, hanno svelato di aver iniziato a convivere da qualche settimana a Roma e di aver iniziato a incastrare i rispettivi impegni. "Ciro ha dovut spostare qui la palestra e, mentre studia, io magari faccio qualche giro" ha raccontato l'ex tronista "per me l'importante era che ognuno si prendesse i propri spazi".

Anche Solimeno si è detto d'accordo con la compagna e ha aggiunto di tornare a Napoli quando doveva sostenere gli esami all'università o quando sentiva la nostalgia della sua famiglia. L'ex corteggiatore ha raccontato anche che tra lui e i fratelli di Martina si è instaurato un bel rapporto e, nonostante uno di loro avesse ammesso di preferire Gianmarco Steri, ora anche con lui ha costruito un legame: "Andiamo in palestra insieme, ci videochiamiamo, abbiamo un bellissimo rapporto".

