La nuova coppia del trono classico di Uomini e Donne, formata da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, è stata nuovamente presa di mira dagli haters, ma l'ex tronista ha replicato alle offese e ha difeso il fidanzato dalle critiche.

Martina De Ioannon è stata una delle troniste di questa edizione di Uomini e Donne e, dopo un percorso di alcuni mesi, ha scelto il corteggiatore Ciro Solimeno, con cui ha intrapreso una storia d'amore lontano dalle telecamere. Molto attivi sui social, i due sono spesso presi di mira dai commenti negativi degli haters. Di recente alcuni hanno insinuato che Ciro non avesse un comportamento corretto con Martina, ma la replica dell'ex tronista non si è fatta attendere.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon difende Ciro Solimeno dagli attacchi degli haters

Il percorso di Martina De Ioannon ha appassionato gli spettatori del dating show di Canale 5 e l'intesa che la tronista romana aveva con entrambi i corteggiatori, Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, ha portato i fan a dividersi in due fazioni.

Quando Martina ha scelto Ciro, molti dei fan sono rimasti delusi e non sono mancate le critiche verso l'ex protagonista di Temptation Island. In più di un'occasione, Martina ha dovuto ribattere alle offese degli haters che speravano di vederla uscire dagli studi Elios insieme a Gianmarco (che è ora sul trono), e che non hanno potuto fare a meno di dar voce alla loro delusione anche in maniera inopportuna.

Nonostante la coppia documenti con una certa frequenza come sta vivendo il rapporto fuori dagli studi, rendendo partecipi i fan del loro amore, non sono mancate voci di una crisi, a cui si sono aggiunti rumors di presunti tradimenti di Ciro Solimeno. In particolare, un commento di un hater sotto gli ultimi post della coppia ha provocato la risposta piccata di Martina, che ha deciso di difendere il fidanzato dalle accuse contenute nel messaggio.

Uomini e Donne, Martina replica agli haters per difendere Ciro

Nel messaggio dell'hater che ha attirato l'attenzione di Martina De Ioannon, l'utente ha chiesto all'ex tronista come facesse ad apparire così tranquilla nelle foto pubblicate, sapendo che Ciro Solimeno la tradiva andando in discoteca con altre ragazze: "Vorrei avere la tua tranquillità nel farti le foto sapendo che il tuo fidanzato se ne va con le altre in discoteca”.

La replica di Martina non si è fatta attendere e l'ex tronista ha smascherato l'hater che ha commentato le sue foto, rivelando che il suo era un comportamento che si era già verificato in precedenza, con un altro profilo social, dimostrando anche di conoscere la persona che ha rivolto a lei e al fidanzato queste accuse:

"Avevi commentato con il tuo profilo poi ti sei fatta un fake, ti perdono piccola pazza folle furiosa!"

