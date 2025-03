Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno svelano: "Conviviamo da un mese"

News VIP

Dopo l'esperienza a Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno svelato di aver iniziato a convivere da un mese. Ecco cosa hanno raccontato!

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno sono più innamorati che mai: dopo l'esperienza nel trono classico di Uomini e Donne, l'ex tronista romana e la sua scelta hanno svelato di aver iniziato a convivere da circa un mese. Incontrati da un'influencer per strada, a Roma, la coppia nata nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha svelato come procede la loro storia.

Uomini e Donne, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno convivono da un mese

Martina De Ioannon e Ciro Solimeno hanno rivelato alla tiktoker Alessia Grambone di aver iniziato una nuova fase della loro storia d'amore. Intervistati a Via Condotti, a Roma, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno rivelato di aver inziato a convivere da circa un mese e hanno aggiornato i fan sulla loro stroia d'amore, che procede "a gonfie vele". A fine gennaio, Martina De Ioannon ha scelto Ciro Solimeno concludendo così il percorso a Uomini e Donne e iniziando una storia d'amore che ha appassionato i fan.

Durante le prime settimane di relazione lontano dalle telecamere, Martina e Ciro hanno cercato di trascorrere quanto più tempo possibile insieme, pur vivendo in due città diverse (Roma e Napoli), perché non sentivano di essere ancora pronti per una convivenza. Tuttavia, con il trascorrere dei mesi, il loro amore e l'intesa nata nel dating show di Canale 5 è cresciuta al punto tale che insieme hanno deciso che era arrivato il momento di fare un nuovo passo e vivere insieme. "È la prima convivenza per entrambi, è stata una prova del 9. Avevo tanta paura invece ci siamo mancati così tanto nelle prime settimane che abbiamo detto "basta, dobbiamo andare a convivere. Sta andando benissimo" ha dichiarato Martina.

I due hanno anche scherzato sulle rispettive gelosie, con l'ex corteggiatore che ha ammesso di non essere geloso quanto la fidanzata, mentre Martina ha sottolineato quanto si fidi di lui e come abbia conosciuto nuovi lati del suo carattere fuori dal programma che l'hanno resa ancora più sicura della sua scelta.

Uomini e Donne Anticipazioni: Martina e Ciro ospiti in studio

Amatissimi dal pubblico di Canale 5, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno saranno ospiti di Uomini e Donne in una delle prossime puntate. Come hanno svelato le Anticipazioni del 18 marzo fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi, Martina e Ciro saranno in studio per raccontare come procede il loro amore. Insieme a loro anche altre due coppie nate nel programma: Cristiano Lo Zupone e Asmaa Fares e Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua.

Come svelato dalle anticipazioni, i due ragazzi "si sono definiti una coppia felice, che condivide la quotidianità con entusiasmo: cucinano insieme e trascorrono il tempo in armonia. Ciro ha anche sottolineato di avere un ottimo rapporto con tutta la famiglia di Martina". Inoltre, essendo presente Gianmarco Steri, ex corteggiatore di Martina e sua non scelta, i due hanno commentato il percorso del romano e quest'ultimo si è complimentato con Martina per il suo nuovo taglio di capelli.

