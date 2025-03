Uomini e Donne, anticipazioni ritorno di coppie: in studio Martina De Ioannon e Ciro Solimeno e Vicinanza e Roberta di Padua

News VIP

Oggi, martedì 18 marzo 2025, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi.

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico

Ospiti in studio, tre coppie nate del dating show di Canale 5, Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone.

Una delle coppie più amate di questa edizione, Martina e Ciro, è tornata in studio per raccontare come procede la loro relazione dopo la scelta. Durante la puntata è stata mostrata una clip del loro percorso, un viaggio tra emozioni e momenti significativi che li ha portati fino alla decisione finale.

In studio, i due ragazzi hanno confermato che tra loro tutto procede a meraviglia. Non solo, hanno rivelato di aver già iniziato la convivenza! I due hanno raccontato di essere stati lontani solo per qualche giorno, ma di non riuscire a stare separati. Si sono definiti una coppia felice, che condivide la quotidianità con entusiasmo: cucinano insieme e trascorrono il tempo in armonia. Ciro ha anche sottolineato di avere un ottimo rapporto con tutta la famiglia di Martina.

Durante il loro ritorno in studio, c’è stato un momento di tensione quando Gianmarco Steri ha rivolto un complimento a Martina per il suo nuovo taglio di capelli. Poi si è avvicinato a Ciro per salutarlo, ma quest’ultimo si è limitato a stringergli la mano in modo piuttosto freddo, scatenando la reazione del pubblico, che ha accompagnato il gesto con un certo disappunto nei confronti di Ciro.

Per quanto riguarda il percorso di Gianmarco Steri, come già accennato nelle precedenti anticipazioni, nell’esterna all’aeroporto con Francesca Polizzi, Gianmarco ha pronunciato parole forti, dicendole: "Puoi anche non tornare, qualsiasi cosa farai ti verrò comunque a prendere."

Questa dichiarazione ha provocato una reazione immediata da parte di Cristina Ferrara, che si è alzata e ha lasciato lo studio, evidentemente infastidita dalla situazione. Gianmarco non è rimasto indifferente al suo gesto e l’ha seguita dietro le quinte nel tentativo di chiarire. Tuttavia, poco dopo è rientrato in studio, ma da solo, segno che il confronto non ha avuto l’esito sperato. Prima che Cristina uscisse,, Nadia Di Diodato, ha colto l’occasione per attaccare Gianmarco, criticando il suo atteggiamento. Lui, senza troppi giri di parole, le ha risposto che il suo modo di fare non gli piace, chiudendo di fatto ogni possibilità di proseguire la conoscenza con lei. A questo punto, il tronista ha deciso di restringere definitivamente il cerchio, scegliendo di continuare il suo percorso solo con Francesca, Cristina e Nadia.

Per il momento, le uniche esterne fatte da Gianmarco sono state quella in camerino e quella all’aeroporto con Francesca, segno che l’interesse per lei è particolarmente forte.

Cristiano e Asmaa, protagonisti di un momento indimenticabile. Durante la puntata, Cristiano ha sorpreso tutti chiedendo ad Asmaa di sposarlo con due romantici striscioni.

